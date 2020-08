Estas son las nuevas medidas para reactivar los centros comerciales en Medellín

Pese a que los comercios ya no tendrán que inscribirse en aplicaciones como CoronApp, sólo los que estén registrados en Medellín Me Cuida Empresas podrán dar apertura.

A través del decreto 0780 expedido por la Alcaldía de Medellín se realizaron cambios en las condiciones de ingreso a los centros comerciales durante la pandemia.

Por un lado, la alcaldía de la ciudad informó que los centros comerciales y los comercios independientes deberán tomar la temperatura corporal de los visitantes y trabajadores así como contar con zonas de desinfección.

Además, se estipuló que el comercio tendrá horarios diferenciados de apertura y cierre con el fin de no congestionar en transporte público. Es por esto que los horarios deben estar establecidos por fuera de las horas pico con un horario de apertura entre las 6 a.m. y las 10 a.m. y de cierre entre las 7 p.m. y las 10 p.m.. Las actividades comerciales a domicilio o a través de plataformas electrónicas, pueden funcionar hasta las 2 a.m. a puerta cerrada.

La Alcaldía de la ciudad insistió en que no se prestará atención a las personas que visiten los establecimientos sin tapabocas o que se nieguen a la desinfección y toma de temperatura.

“Recibimos el decreto expedido por la Alcaldía de Medellín flexibilizando algunas de las medidas previamente implementadas para el acceso a los centros comerciales y el acceso a los comercios independientes”, dijo Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia.

Lo que cambia respecto a las condiciones establecidas con anterioridad es que ya no será necesario estar inscrito en aplicaciones como CoronApp, ni pasar la cédula por un lector al ingresar a los locales. Sin embargo, sólo los establecimientos que estén registrados en Medellín Me Cuida Empresas podrán dar apertura.

“Esperamos que estas medidas, este voto de confianza para los empresarios y para los pequeños y medianos comerciantes, sirva para reactivar la actividad y recuperar el empleo de los antioqueños y de los habitantes del Valle de Aburrá”, agregó Pineda.