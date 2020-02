Exdirectora de The Miami Herald dará conferencia gratuita sobre Periodismo de Soluciones

* Redacción Nacional

A través de un webinar, Liza Gross, vicepresidenta de Solutions Journalism Network (SJN), explicará una nueva perspectiva periodística enfocada no sólo en las problemáticas sociales, sino en las posibles soluciones.

“Este es el primer webinar del año, estamos planeando realizar uno por mes donde tendremos invitados internacionales de universidades como The George Washington University, Northwestern University y Universidad de Texas”, dijo Gabriela Oliván, fundadora de Women in The News Network (Winn), una organización orientada a integrar periodistas de Latinoamérica a través de capacitaciones y eventos que aporten valor a la red.

El periodismo de soluciones es un enfoque periodístico que investiga las respuestas que personas u organizaciones dan a problemas sociales en temas de educación, salud, entre otros. En los últimos siete años la SJN entrenó a 15.000 periodistas y generó proyectos para más de 200 medios.

“Queremos un periodismo más diverso, con más mujeres, con diferentes miradas. La idea es ayudarnos mutuamente para desarrollar las competencias que van a hacer necesarias para el periodismo del futuro”, dijo Oliván.

Liza Gross es una periodista argentina, radicada en Nueva York. Fue directora de The Miami Herald y de la International Women’s Media Foundation. También fue subdirectora de El Nuevo Día en Puerto Rico y editora de Éxito, el periódico en español del Chicago Tribune.

La conferencia será el 17 de marzo a las 8:00 a.m. y se puede seguir por Facebook Live.