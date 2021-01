Las personas fueron capturadas por la Policía y la Fiscalía en el barrio San Roque de la capital de Atlántico. A los detenidos se les incautó armas, cartuchos y una motocicleta. “Cayeron como hormigas”, dijo el fiscal general.

En Barranquilla continúan las investigaciones para dar con los responsables de la explosión de una granada que dejó 14 personas heridas en el centro de la ciudad. El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó la detención de cuatro presuntos responsables de esa explosión. Las personas fueron capturadas por miembros del Gaula de la Policía, en el barrio San Roque de la capital de Atlántico. A los detenidos se les incautó armas, cartuchos y una motocicleta.

Los capturados, supuestamente, son integrantes de la banda delincuencial Los Costeños, y fueron identificados como José Serrano, alias Caracas; Erick Morales, alias el Peluquero; Antony Polanco, alias Tony; y Cristian Corredor. Los Costeños es una banda delincuencial que opera en el Atlántico y la cual ha estado en la mira de la Policía. Este grupo al margen de la ley se dedica al control y tráfico de drogas en ese departamento. Asimismo, son señalados por las autoridades como los responsables de asesinatos y extorsiones en esta zona del Caribe colombiano.

(Le puede interesar: A $50 millones ascendió recompensa por ataque con explosivo en Barranquilla)

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, 40 cartuchos y una motocicleta marca TBS, presuntamente la que se usó durante el atentado. En rueda de prensa realizada en Barranquilla, el fiscal Barbosa dijo que los detenidos serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, terrorismo, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, extorsión y tentativa de homicidio.

Según dijo Barbosa, los determinadores del crimen serían alias Cachete o El Viejo y alias Tommy Masacre, jefes de Los Costeños que están detenidos. “Estos dos individuos fueron condenados a 37 años en noviembre de 2020 por el homicidio del tendero Gerardo Vegas Reyes, quien fue asesinado por no pagar una extorsión el 27 de febrero de 2020. En lenguaje de bandidos, cayeron como hormigas judicialmente y ellos entenderán a qué me estoy refiriendo. Quiero decir que no voy a tolerar que se metan con Barranquilla”, agregó Barbosa.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, anunció desde Barranquilla que la recompensa por cualquier información que dé con el paradero de las personas responsables del ataque con una granada en el centro de la ciudad será de $50 millones. De los 14 heridos, 12 son hombres y dos son mujeres. Tras la emergencia, fueron atendidos en centros asistenciales y ninguno presenta complicaciones de salud mayores.