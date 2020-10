La exposición “Resguardo Indígena Caño Mochuelo: Universo en Peligro” busca apoyar y visibilizar las problemáticas de los 10 pueblos indígenas de la Orinoquía que lo habitan. Estos recorrían un territorio tradicional de más de tres millones de hectáreas, actualmente sólo cuentan con 94.670. El Espectador conoció la iniciativa y habló con sus creadores para entender la problemática de las comunidades.

La exposición “Resguardo Indígena Caño Mochuelo: Universo en Peligro” busca apoyar y visibilizar las problemáticas de este resguardo en el que habitan 14 comunidades de 10 pueblos indígenas de la Orinoquía, pues se encuentran en peligro de desaparición física y cultural. Por este medio hacen un llamado a las instituciones públicas y a la sociedad civil para la protección de la cultura y la conservación de la biodiversidad de este territorio.

La exposición es el resultado del taller Oro Vital, realizado por el artista Pedro Ruiz, con el apoyo del Programa Riqueza Natural de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se trasladaron hasta el Resguardo Indígena Caño Mochuelo y crearon un espacio para representar y transmitir, a través del arte, la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas de la Orinoquía. En esta actividad participaron niños, jóvenes, mujeres y mayores de los pueblos Amorúa, Maibén-Masiware, Piapoco, Sáliba, Sikuani, Tsiripu, Wámonae, Waüpijiwi, Yamalero y Yaruro.

De los 115 pueblos indígenas que hay en el país, diez están ubicados en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo. En este territorio, en el extremo oriental, donde confluyen los ríos Meta y Casanare, conviven esas comunidades. Estos pueblos recorrían un territorio tradicional de más de tres millones de hectáreas, actualmente sólo cuentan con 94.670, que en buena parte permanecen inundadas siete meses al año.

El área actual del resguardo es de menos del 14% de la que se requiere para el sostenimiento de las 803 familias que lo habitan, esto de acuerdo con el cálculo oficial del potencial productivo de la tierra (unidad agrícola familiar o UAF). Esta situación limita la seguridad alimentaria de las comunidades y ha afectado los recursos naturales de los cuales dependen, generando conflictos internos y externos.

“Queremos que las instituciones se den cuenta de que estamos hacinados en un territorio muy pequeño. Nos sentimos en riesgo de extinción física y cultural, está en riesgo nuestra soberanía alimentaria, pues dependemos de los recorridos que hacíamos ancestralmente que ya no son posibles porque los territorios ahora son de privados”, dijo el gobernador del Resguardo Caño Mochuelo, Umeje Joropa, a El Espectador.

Además, explicó que tampoco pueden visitar muchos de sus espacios sagrados, ni realizar los rituales. El Gobernador cuenta que el territorio se redujo cuando se hizo la declaración de la reserva indígena en 1974. “En ese momento no sabíamos que nos podía traer problemas a largo plazo”, afirmó. Posteriormente, en 1986 se dio el título de resguardo como medida de urgencia para evitar la desaparición de los pueblos originarios de la región, quienes además han sido víctimas de la violencia. Desde entonces, han estado confinados en este territorio que, hasta cierto punto, los ha protegido de enfrentamientos, desplazamiento forzado y los asesinatos que se practicaban hasta hace pocas décadas en la región, las llamada “guahibiadas y cuibiadas”.

Han enfrentado la presencia de grupos armados ilegales. “Hemos sido víctimas de la guerra. Hay una constante violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por parte de grupos armados y el Estado. Hoy solicitamos que nos brinden la garantía para seguir en el territorio”, señaló el gobernador.

Esta exposición es una iniciativa del Resguardo Indígena Caño Mochuelo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su aliado, Fundación Grupo Liebre Lunar, también cuenta con el apoyo de Crepes & Waffles y la Galería BEA. La exposición está abierta al público de jueves a domingo, desde las 12:00 del medio día, hasta las 8:00 de la noche. Está ubicada en la Zona T, en la Carrera 12a # 83-61. Así mismo, se encuentra habilitado el portal web www.resguardomochuelo.com que busca informar y difundir el contexto histórico, cultural, social y ecológico, y los desafíos que enfrenta el resguardo. El portal cuenta con un tour virtual de la exposición que se puede visitar desde cualquier lugar. Así es posible acercar al público a las culturas de Caño Mochuelo, sus cosmogonías, costumbres y prácticas de sostenimiento.

Para la exhibición, Ruiz desarrolló tres obras para recaudar fondos, estos servirán para apoyar la formación de líderes indígenas del resguardo y fortalecer su organización interna. Una de las obras es “Riqueza Natural”. “Hace parte de la colección Oro, Espíritu y Naturaleza. Retrata a los abuelos de la comunidad que tienen la sabiduría que necesitamos preservar”, afirmó el artista para El Espectador. Las otras dos obras, son fotografías de alta calidad intervenidas a mano por Ruiz.

Andrés Castro Forero, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, afirmó que la Unidad lleva un proceso de restitución de derechos territoriales étnicos a favor del Resguardo Indígena Caño Mochuelo. “Logramos, partiendo de esta exposición de Pedro Ruiz, concretar con Riqueza Natural unos apoyos para los territorios en los que ellos trabajan, incluida esta comunidad indígena. La idea es potenciar los esfuerzos para tener un impacto mayor y dar resultados concretos en los acompañamientos a las comunidades", afirmó Castro. Además informó que en Caño Mochuelo ya se tomaron medidas cautelares para la protección en temas de seguridad, seguridad alimentaria y protección ambiental.

Así mismo, Lawrence Sacks, director USAID Colombia, explicó que su objetivo en Colombia es trabajar con el Gobierno y las comunidades para que después de 50 años de conflicto y violencia, se pueda avanzar hacia una paz inclusiva y duradera. “Creemos firmemente en que sin las comunidades indígenas y los grupos étnicos no habrá una paz completa. Estamos trabajando, a través del programa Riqueza Natural, apoyando el resguardo Caño Mochuelo para fortalecer la participación, crear capacidades, fomentar un entorno que permita promover y ejercer sus derechos y proteger su patrimonio cultural y natural”.

Obra del maestro Pedro Ruiz

Pedro Ruiz es un artista bogotano, inició sus estudios de arquitectura y música en la Universidad Nacional en 1975 y asistió entre 1979 y 1983 a la Escuela Nacional de Bellas Artes en París. Durante estos años trabajó en el Atelier 17, donde profundizó en la técnica del grabado junto a su fundador, el maestro Stanley William Hayter. En 1984, de vuelta en Colombia, se vinculó como ilustrador y director de arte a una importante agencia publicitaria. En 1988 el Salón Nacional de Artistas le otorgó una mención de honor y a partir de ese momento su actividad se concentró en la plástica, desarrollando un lenguaje propio que se expresa en propuestas como Naturalezas vivas, La biblioteca natural, Hi8 Bogotá, Love is in the Air, Desplazamientos, ORO - Espíritu y naturaleza de un territorio - y Colombianas ligeras.

La naturaleza y su relación con la sociedad es el hilo conductor de una gran variedad de imágenes y obras escultóricas. En 1999 se constituyó el colectivo Nadieøpina, del cual Pedro Ruiz fue miembro activo durante años, trabajando propuestas bajo un marco conceptual contemporáneo. En la actualidad la serie ORO - Espíritu y naturaleza de un territorio - se presenta en el mundo como imagen representativa de Colombia. De esta obra se ha desprendido un proyecto pedagógico y artístico de talleres de arte para niños, jóvenes y adultos llamado ORO Vital por Colombia; de allí nació la idea del taller Oro Vital.

Riqueza natural: un programa de USAID

Este es un programa enfocado en la conservación de la biodiversidad de ecosistemas únicos y amenazados del Caribe y la Orinoquía colombiana. USAID trabaja con sectores públicos y privados para promover las iniciativas de conservación y generar oportunidades económicas en sectores como el turismo de naturaleza, la agricultura y la ganadería sostenible, vinculando comunidades indígenas, jóvenes y mujeres. Llegó a Colombia en 2017 y estará hasta marzo de 2022.

Ricardo Sánchez, director del programa Riqueza Natural de USAID, explica que están ubicados en Yopal, desde donde trabajan la Orinoquia, las sabanas inundables de Casanare y Arauca; Valledupar, desde donde trabajan la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá y en San Juan Nepomuceno, Bolívar, para el trabajo en Montes de María. “Trabajamos con tres componentes: conservación, producción sostenible y gobernanza, para que cuando Riqueza Natural se vaya del territorio puedan las comunidades apropiarse de estas enseñanzas y procesos en beneficio de la biodiversidad”, afirmó Sánchez.

El apoyo de USAID al Resguardo Indígena Caño Mochuelo se basa en la recuperación del conocimiento tradicional de las comunidades, el fortalecimiento organizacional y el mejoramiento de prácticas como la estrategia de conservación de la biodiversidad y de sus medios de vida. “La realización del taller Oro Vital es una apuesta por tejer puentes entre los valores de la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible –que pertenecen a la perspectiva de la cultura occidental– y los valores de la autonomía territorial y la cultura tradicional de los pueblos indígenas, con el objetivo de apoyar en la búsqueda de soluciones que aprovechen el potencial del diálogo intercultural”, señala la organización.

