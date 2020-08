Se trata de Martín Oliveros del Villar, quien murió en una clínica de Barranquilla. “No es un dolor cualquiera, es una asfixia que acaba con la vida y no sabes de dónde te sale el sufrimiento”, había dicho el secretario en un video que circuló a través de redes sociales días antes de su muerte.

La administración del municipio del Banco (Magdalena) está de luto. El secretario de Gobierno, Martín Oliveros del Villar, murió por causa del COVID-19. El funcionario se encontraba recluido en una clínica de Barranquilla.

El alcalde del Banco, Roy Enrique García, declaró duelo municipal por la muerte del secretario, quien era abogado penalista. Oliveros lideraba iniciativas para invitar a la población a que respetaran el aislamiento preventivo obligatorio. El fallecido tenía 52 años y era el padre de tres hijas.

“Uno no sabe dónde le duele, pero siente que la vida se le va. Hay que luchar, pedirle mucho a Dios para que todo nos salga bien. Cuídense demasiado, cuiden a la familia. Esto no es fácil. No es un dolor cualquiera, es una asfixia que acaba con la vida y no sabes de dónde te sale el sufrimiento. Solo Dios sabe hasta dónde va uno a llegar”, expresó el secretario en un video, días antes de ser internado por la enfermedad.

La invitación de las autoridades locales en el municipio magdalenense es a respetar las medidas decretadas, en especial, el aislamiento preventivo. Según el Instituto Nacional de Salud, en El Banco van 240 casos positivos de coronavirus, 98 se han recuperado y ocho perdieron la vida.

La declaratoria de duelo municipal se llevó a cabo durante la mañana de este martes 4 de agosto.