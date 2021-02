Alejandra Henao, madre de la menor de cuatro años que fue asfixiada por su padre al interior de una vivienda en el barrio Las Orquídeas, en la capital del Valle del Cauca, pide que se le impute el delito de feminicidio agravado.

El sábado 6 de febrero se conoció del feminicidio de Lauren Sofía Henao, una niña de cuatro años que fue asesinada por su propio padre, en Cali. Ese mismo día las autoridades capturaron al hombre y posteriormente fue remitido a un centro carcelario. Alejandra Henao, madre de la menor asesinada, pide que se le impute el delito de feminicidio agravado, pues asegura que el hombre actuó por venganza.

“Yo como mamá sé que eso él lo hizo por venganza. Teníamos muchos problemas por la manutención de la niña. Me amenazaba y me decía que me iba a mandar a matar a mí, a mis otros hijos y a mi familia, pero yo nunca pensé que le fuera a quitar la vida a la hija”, reveló la mujer a BLU Radio.

Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali, detalló que el padre habría pedido a su exmujer que le dejara compartir con su hija, a lo que la mamá accedió. “Él se queda con la niña en su vivienda, pero al día siguiente que la fueron a recoger no quiere entregársela y ahí es donde la Policía tiene que recurrir a otros métodos para ingresar a la vivienda. Desafortunadamente encuentran a la niña, aparentemente desmayada y fue llevada a un centro hospitalario donde se confirmó que había sido asfixiada”, detalla Rojas.

Rechazamos rotundamente el homicidio de una menor de 4 años a manos de su padre en el oriente de Cali. @PoliciaCali capturó al hombre y será dejado a disposición de @FiscaliaCol



Adelantaremos todas las investigaciones para esclarecer este hecho.@JorgeIvanOspina@SoyCarlosRojas pic.twitter.com/JYrKpk8bmK — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) February 6, 2021

El juez encargado del caso declaró como responsable del delito de feminicidio al padre de la niña. También se conoció que el padre de la víctima estaba radicado en Bolivia hace dos años y había regresado a Cali recientemente.