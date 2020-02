Fiscalía investigará la presunta falsedad en documento del secretario de Educación de Cali

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, denunció que el secretario de Educación, Rubén Darío Cárdenas había falsificado una firma en un contrato público. El funcionario se defendió y dijo que "no había contratado el equipo jurídico y tenía que poner dos nombres en el documento".

En la mañana de este miércoles, Roberto Ortiz, concejal de Cali y excandidato a la alcaldía del municipio, denunció públicamente una presunta falsificación de firma en un documento público elaborado por el secretario de Educacion de Cali, Rubén Darío Cárdenas.

Denuncié en el Concejo de Cali otra grave irregularidad, como estan falsificando firmas los hombres grises en la secretaría de educación

Lo hice con el PAE, ahora en la contratación de 118 servicios educativos del sector privado

Carta de una funcionaría al secretario de educacion pic.twitter.com/KqMcb92C5B — Roberto Ortiz (@robertoortizu) February 12, 2020

El documento publicado es una carta en la que Naydú Yancovich Nieva, exintegrante del equipo jurídico de la alcaldía de Cali, le manifiesta al secretario Cárdenas que la firma que aparece en un contrato de prestación de servicio público educativo, elaborado el 3 de febrero de este año, no es de ella y explica: "reitero que desconozco de todo este procedimiento y conforme a tal situación, no puedo hacerme responsable".

El documento al que se refiere Yancovich, tiene al final de la página una minuta donde se le atribuye la revisión jurídica del contrato a la mujer. Sin embargo, ella aseguró que no lo revisó y pidió que la libraran de responsabilidad sobre lo que ocurriera con estos documentos públicos.

Este diario se comunicó con la responsable de la denuncia, Naydú Yancovich, pero ella dijo que no iba dar declaraciones a medios. Sin embargo, confirmó que sí redactó la carta en la que le dice al secretario que ella no firmó el documento.

Sobre las acusaciones, El Espectador habló con el secretario de Educación de Cali, Rubén Darío Cárdenas, quien dijo que la firma que aparece al pie del nombre de Naydú Yancovich no es la de ella sino que es la firma del funcionario Édgar Sánchez Palomino.

"En estos momentos no se han contratado los equipos jurídicos entonces había que apelar a meter dos nombres porque eso tiene que surtir un trámite, y como eso no se alcanzó a hacer, por eso ella no firma (...) Igual cualquier persona puede meter cualquier nombre en un documento", dijo el secretario de Educación.

Víctor Hugo Vallejo, especialista en derecho administrativo, explicó que el secretario incurrió en incumplimiento al principio de legalidad por haberle atribuido a Yancovich una revisión jurídica que no realizó. "Es falsedad en documento público si se colocó el nombre de una persona y al lado aparecen unos garabatos que no corresponden a su verdarea firma", explicó.

El abogado mencionó que, en caso de que el contrato presente irregularidades, la exfuncionaria jurídica podría acarrear responsabilidad por el hecho de que su nombre aparezca allí.

Frente a los rumores de una posible renuncia del secretario a su cargo, Rubén Darío Cárdenas dijo: "Nadie me ha hablado de renuncias, pero el día que el alcalde Jorge Iván Ospina me plantee la posibilidad de renunciar, pues lo haré".

La contraloría delegada para la participación ciudadana le confirmó a este diario que la Fiscalía General de la Nación está investigando la presunta falsificación de firma y dijo que la próxima semana, un equipo de la contraloría viajaría a Cali para seguir indagando sobre el caso.