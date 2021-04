Gobernación de Norte de Santander decreta la alerta roja hospitalaria en el departamento

Las autoridades tomaron la decisión debido al crecimiento exponencial que tuvo la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el departamento. En solo 15 días subió desde el 36% al 56%.

La Gobernación de Norte de Santander decretó la alerta roja en el departamento debido al incremento exponencial que ha tenido la ocupación de camas UCI, y por ende, el crecimiento de los casos de COVID-19 en los últimos 15 días. Según las autoridades en este período de tiempo el número pasó del 36% al 56%, por lo que temen que en los próximos días empiecen a llegar a números rojos y no tengan esta unidades para atender a los pacientes que lleguen con el virus.

“Sumado a esta situación, el aumento de la positividad en el Norte de Santander, la escasez de oxígeno a nivel nacional y la necesidad de mejorar la ocupación de nuestras instituciones de salud se tomó esta decisión de manera preventiva para evitar que pueda haber un colapso en el sistema hospitalario como sucedió en diciembre de 2020″, aseguró Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

También puede leer: Bogotá no es la única, Colombia amanece con una alta ocupación de UCI

Al ser decretada la alerta roja todas las cirugías no esenciales que estaban programadas para los próximos días tienen que ser postergadas hasta que no se quite la alerta roja hospitalaria.

“El Crue toma el control de la administración de las camas de cuidados intensivos en las instituciones públicas y privadas. Esta alerta roja también nos va a permitir racionalizar los sedantes, los dispositivos médicos, los anestésicos y el oxígeno del departamento, lo cual es de vital importancia para quienes están en una UCI”, dijo Martínez.

Por su parte, el gobernador del departamento, Silvano Serrano aseguró que: “el mensaje que se ha enviado desde el nivel nacional ante la escasez de medicamentos y de insumos para poder atender a las personas que necesita UCI, nos hacen llevar a tomar estas medidas”.

Le puede interesar: Ministerio de Salud pide aplazar la marcha convocada para el paro del 28 de abril

En el departamento está rigiendo el toque de queda de lunes a jueves es desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. Para los viernes, sábado y domingo la restricción empieza a las 10:00 p.m. y finaliza a la misma hora.

“Hemos hecho un llamado a los alcaldes de todos los municipios del departamento para que implementen la medida de pico y cédula y que aumenten los controles de personas fuera de sus casas. Además hacemos un llamado a la ciudadanía para el autocontrol y autocuidado”.