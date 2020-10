El gobernador de Antioquia aseguró en una alocución televisada que su gestión se centrará en la atención de la pandemia y la reactivación económica del departamento.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se espera retome pleno ejercicio de sus funciones este lunes, luego de que Ministerio del Interior levantara este domingo la suspensión que pesaba sobre el funcionario.

En la noche de este domingo, Gaviria realizó una alocución televisada, en la que dijo que "sl recuperar la libertad, ese derecho y bien tan precisado como la vida misma, reasumo con absoluta convicción y entusiasmo mi responsabilidad como gobernador elegido por los antioqueños y antioqueñas, y reafirmo mi indeclinable decisión de servir a esta tierra y a sus gentes que tanto amo, con renovadas fuerzas y alegría. Nada ni nadie quebrantará mi voluntad de servicio a Antioquia y Colombia.

La libertad del gobernador fue ordenada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el pasado 16 de octubre.

“La decisión del Tribunal Superior de Medellín me permitirá, como debió ser desde el principio con fundamento en el principio universal de la presunción de inocencia que concede a quien es investigado el derecho a defenderse en libertad, seguir atendiendo los requerimientos de la justicia con la absoluta seguridad de que la investigación abierta en mi contra terminará confirmando mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones como servidor público”, dijo Gaviria durante su intervención de este domingo.

Y agregó: “No soy un hombre de odios, soy un hombre de retos, y lo he demostrado con mi vida. No he cultivado odios ni contra quienes secuestraron mi madre, ni quienes contra secuestraron y asesinaron a mi hermano Guillermo, ni contra quienes desde el Estado de forma arbitraria e ilegal acusaron a mi padre, llevándolo a la frustración y la muerte. Tampoco lo voy a hacer ahora. Mi lucha no es contra nadie, ha sido y seguirá siendo por objetivos colectivos más grandes”.

El mandatario regional estaba detenido desde el pasado 5 de junio, luego de que la Fiscalía General de la Nación le dictara medida de aseguramiento en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratación.

El Tribunal Superior de Medellín falló en segunda instancia un habeas corpus a favor de Gaviria.

El proceso contra Gaviria se remonta a cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, “el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663′432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.

Al hablar de cuáles serán sus prioridades ahora que retoma el ejercicio de su cargo, Gaviria mencionó varios puntos, entre los que destacan el manejo de la pandemia en el departamento y el cuidado de la economía. Y dijo: “Antioquia no puede bajar la guardia, evitar un nivel de propagación que amenace con copar la ampliada y fortalecida capacidad del sistema de salud, es una tarea de todo. Sólo unidos con disciplina social, con distanciamiento, con el uso continuo de tapabocas y el cumplimiento de los protocolos, lo lograremos. Seamos conscientes, podemos proteger nuestra vida y la de otros, no nos relajemos irresponsablemente, el virus no lo ha hecho ni lo hará. Continúa siendo una gran amenaza para al vida y la economía. la reactivación no es una opción, es una necesidad y una obligación. Los impactos de la recesión global, nacional, local, superan en muchos casos a los de la propia pandemia. La permanencia del virus entre nosotros será larga y tenemos que saber convivir con él, conteniendo y minimizando sus efectos negativos”.