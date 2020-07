Gobernador de Chocó denuncia que le entregaron camas de UCI usadas

Jefferson Mena Sánchez, gobernador encargado de Chocó, informó que le entregaron camas de UCI con al menos 15 años de antigüedad y monitores que no cumplen con los requisitos técnicos.

Jefferson Mena Sánchez, Gobernador encargado de Chocó, anunció la ampliación de la capacidad del Hospital San Francisco de Asís con 39 camas, 18 se entregaron este lunes 6 de julio y las demás estarán listas al terminar la semana. Afirmó que 80 personas, entre personal de salud y administrativo estarán atendiendo esta extensión. “De esta manera seguimos fortaleciendo la infraestructura de salud pública para que el departamento enfrente la emergencia sanitaria de mejor manera”, dijo.

Durante la entrega de la extensión, Mena denunció que Ariel Palacios, gobernador que fue suspendido el 24 de abril por supuesta corrupción durante la pandemia, firmó un contrato para adquirir equipos médicos y dotación de cuidados intensivos para el Hospital San Francisco, pero que las camas que llegaron tienen 15 años de antigüedad y los monitores no cumplen los requisitos técnicos.

“El aspecto de las camas evidencia unas barandas pintadas, el tendido de la cama pintado demuestra que son camas remanufacturadas y no nuevas. Las camas de ese modelo Advance Hill Room ya no se fabrican nuevas, este modelo es de hace 15 años. Las camas son funcionales, pero por esta situación no es posible ni procedente hacer entrada formal al almacén y menos hacer uso de las mismas”, dijo Mena.

Precisó que el contratista entregó al hospital 20 camas remanufacturadas y que solo 10 de los 20 monitores de bombas de infusión cumplen con las características requeridas, de acuerdo con los biomédicos del Hospital San Francisco que realizaron un informe al adecuar los equipos en la extensión.

“La Gobernación presentó la respectiva denuncia ante los organismos competentes porque es mi deber hacerlo. Serán ellos los que determinen las responsabilidades que tienen tanto el supervisor del contrato, como el contratista”, manifestó Mena. Agregó que está trabajando con el Ministerio de Salud y con la Superintendencia para reemplazar las que llegaron y “ tener 20 camas que posiblemente no sean nuevas, sino prestadas, para seguir atendiendo a los pacientes. El Ministro de Salud y el intendente nos ha garantizado que enviarán los 10 monitores que hacen falta”.

Mena calificó el hecho como “inaceptable” e informó que la situación retrasa la entrega de los respiradores porque no pueden recibirlos sin camas de UCI ni monitores. El gobernador afirma que estos elementos llegarán la próxima semana.

De acuerdo con la Gobernación, 10 de estas camas se encuentran instaladas, cinco de ellas están ocupadas; por eso esperan que lleguen lo más pronto posible los reemplazos.

