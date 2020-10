Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga tienen coronavirus

Por medio de Twitter Mauricio Aguilar, gobernador de Santander y Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, dieron a conocer la noticia. Ambos se mantienen estables y están siguiendo las recomendaciones de bioseguridad.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander y Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, confirmaron este miércoles, 7 de octubre, que tienen coronavirus. Ambos conocieron el resultado después de hacerse las pruebas de rutina.

También le puede interesar: Bucaramanga Despega: la propuesta de un grupo de concejales para la reactivación económica

“Santandereanos, cómo es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio”, afirmó.

Aguilar le hizo un llamado a todos los los ciudadanos a mantener las medidas de bioseguridad y cumplir con los protocolos establecidos, para prevenir que el virus se siga propagando. El gobernador seguirá trabajando desde su casa.

Mi llamado a todos los ciudadanos para que por favor nos sigamos cuidando, pues es la única forma de combatir este virus. Por ahora, continuaré trabajando desde casa por el gobierno de #SiempreSantander. ¡Dios los bendiga! — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) October 7, 2020

Cárdenas, por su parte, compartió el resultado de la prueba e informó que se encuentra bien, sin síntomas y que continuará cumpliendo con sus obligaciones.

También le puede interesar: Ranking de los departamentos con mejor desempeño frente al COVID-19

“Ya estamos estableciendo el cerco epidemiológico con quienes tuve contacto para realizarles la prueba y hacer los aislamientos correspondientes”, dijo. Además, envió un saludo para el gobernador, deseándole una pronta recuperación.