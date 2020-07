Gobierno desestima decreto con el que pretendían reactivar sectores económicos en Cartagena

El alcalde William Dau tenía prevista la reapertura de peluquerías, expendios de licores y escenarios deportivos con un decreto de aperturas adicionales.

La reactivación de sectores económicos en esta etapa de la cuarentena ha llevado a múltiples debates en los distintos niveles de gobierno. En ciudades como Cali o Bogotá, la reapertura de sectores como el gastronómico o el de empresas estéticas no han llegado a buen puerto por la escalada de casos de COVID-19 y porque , al parecer, faltan ajustes logísticos para llevar a cabo estos procesos de manera exitosa y segura.

Cartagena, otra ciudad principal, no es una excepción dentro de esta discusión. En la última semana, el alcalde William Dau formuló una serie de medidas para la reapertura de escenarios deportivos, peluquerías y lugares expendedores de licores, pero con la condición de que debía esperar la luz verde por parte del Gobierno Nacional.

“El distrito de Cartagena se encuentra a la espera de que el Ministerio del Interior autorice la expedición de un nuevo decreto con aperturas adicionales para la ciudad de Cartagena, sin que hasta la fecha hayamos recibido respuesta”, afirmó Dau.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles, Alicia Arango, ministra del Interior, manifestó que desde su cartera no pueden proceder con ningún tipo de autorización si no cuentan con el aval del Ministerio de Salud, desde donde aún no hay un visto bueno.

Por lo pronto y mientras el Gobierno permita o no la reactivación de estos sectores adicionales, en la ciudad amurallada seguirá rigiendo el pico y cédula rotativo, de la mano con las medidas excepcionales que se han tomado desde el alto Gobierno.

A su vez, y como viene funcionando desde comienzos de cada mes, la medida de pico y cédula tendrá modificaciones. El funcionamiento para el mes de julio será de la siguiente manera:

El decreto 0693 del 30 de junio de 2020, a partir del 1 de julio, contempla la continuidad en la rotación del #PicoYCédulaCartagena que venía aplicándose en la ciudad. El horario para diligencias se amplía hasta las 6:00 p.m. pic.twitter.com/kNFwg383sA — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) July 1, 2020

En Bolívar hay 9.116 casos para COVID-19, según el más reciente informe del Ministerio de Salud.