De este dinero $200.000 millones serán para obras relacionadas con la mitigación en la cuenca alta, mientras que con los $93 mil restantes se harán viviendas, un mega colegio y la obra de la plaza de mercado, según aseguró la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

El Gobierno nacional, en cabeza de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, anunció en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se está llevando a cabo en el Putumayo, que se invertirán $293.000 millones para la reconstrucción de Mocoa.

Con este dinero se espera poder realizar obras de mitigación de estos desastres en la parte de la cuenca alta del río Mocoa y además construir casas, mega colegios y terminar las obras de las plaza de mercado del municipio. Este proceso estará acompañado por Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda -encargado de la disponibilidad de los recursos- la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y otras instituciones, y se espera que los estudios para iniciar el proceso estén listos en mayo.

También puede leer: Así va la reconstrucción de Mocoa, cuatro años después de la emergencia

“De los $293 mil millones, $200.000 millones se invertirán en las obras de mitigación en la cuenca alta. Los $93 mil millones restantes van a estar destinados para otros proyectos como el mega colegio, viviendas y la obra de la plaza de mercado”, aseguró Ramírez. En total se espera que sean 909 casas las que se construyan con el dinero destinado para estas estructuras.

Vice Presidente de la República Marta Lucía Ramirez preside PMU Reconstrucción de Mocoa, la plaza de mercado, obras de mitigación y 909 viviendas serán entregadas en este gobierno a los afectados por la avenida torrencial de abril del 2017, seguimos con ellos. @infopresidencia pic.twitter.com/USca6QpkJB — Gobernación Putumayo (@gobputumayo) April 7, 2021

Uno de los puntos claves para la población de Mocoa es la cantidad de personas de la región que trabajan en la reconstrucción del pueblo. Ante esto la Ungrd aseguró que “del total de personas que laboran en la reconstrucción, 70% corresponde a trabajadores locales y 30% a personal foráneo”. Esto se hace para apoyar a una población que perdió absolutamente todo hace cuatro años.

Además en este mismo PMU se aseguró que habrá una representación mocoana ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder acompañar la reconstrucción y así no perder más días frente a este proceso.

Así va la reconstrucción de Mocoa

El pasado 31 de marzo de 2017 una avenida torrencial causó una emergencia en la capital del Putumayo. Este evento causado por el desbordamiento de varios ríos de la región dejó 335 muertos, 398 heridos y 53 personas desaparecidas. Además la capital del departamento tuvo daños estructurales en 48 barrios y se dañaron la subestación eléctrica, dos acueductos, la red de gas, 11.5 kilómetros de vías. Además, quedaron dos puentes destruidos, otros tres averiados y un total de 1.461 viviendas, entre rurales y urbanas, perdidas.

En este momento la capital de departamento todavía no tiene acueducto y solo se han entregado 300 casas para la población afectada por esta tragedia. Días después de la avenida torrencial, el Gobierno nacional, en ese momento en cabeza de Juan Manuel Santos, aseguró que la reconstrucción demoraría tres años.

El 6 de agosto de 2017 se firmó el Plan de Acción Especifico (PAE), el cual tiene como objetivo principal marcar la ruta para la reconstrucción del municipio y atender a la población que fue víctima de este desastre natural. Eduardo José González, Director de la UNGRD y Gerente para la Reconstrucción de Mocoa le dijo a este medio que a la fecha hay un avance del 67% en las tareas que se vienen ejecutando y que se han beneficiado a 45.589 habitantes.

El funcionario indicó que se han reconstruido puentes vehiculares y peatonales, además de haber hecho la pavimentación de las vías. También aseguró que se han adecuado y mejorado instituciones educativas y escenarios deportivos. A las personas se les ha entregado subsidios de arriendo, ayudas humanitarias y diferentes apoyos económicos.

Según el Representante a la Cámara por Putumayo, Carlos Ardila, este proceso ha tenido tres controles políticos para ver cómo va todo el plan de reconstrucción. Aseguró también que el contrato de las casa se divide en dos: en una primera etapa se construyeron 300 casas -que fueron entregadas en 2018- y las 906 restantes son las que se empezarán a construir ahora en 2021.

Le puede interesar: Mocoa, en emergencia social

Una de las obras más necesarias y que ha tenido más problemas es la del acueducto, que tiene recursos desde 2017 por $26.000 millones y luego se le fue añadiendo más dinero. Sin embargo, según aseguró Ardila, primero hubo un problema con comunidades indígenas aledañas a la construcción y que no sabían si había que realizar una consulta previa. Una vez finalizó ese proceso, se dieron cuenta que había un problema estructural lo que ha hecho que no se pueda construir por problemas en la fuente de captación. Finalmente se construyó una fuente alterna, pero no la han conectado al acueducto para que pueda cumplir su función.

El mega colegio es una de las obras que más avanzadas están, según dijo el director de la Ungrd. Hay un avance físico del 47,2% y se han invertido $11.194 millones y se espera que esté listo en el segundo semestre de 2021. Con esta obra se espera beneficiar a 960 niños y niñas.