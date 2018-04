Gobierno y ONU iniciaron registro de migrantes venezolanos

Con información de Anadolu

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno colombiano inició este viernes el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), el cual pretende recolectar información de los venezolanos que ingresan a 51 municipios y 21 departamentos por cuenta de la diáspora.

Con este censo se sabrá el número de migrantes venezolanos en Colombia y las características sociales y económicas en las que se encuentran, pero el procedimiento no otorgará ningún tipo de estatus migratorio y no constituye autorización de permanencia o regularización. Tampoco servirá para reemplazar documentos de viaje y no genera derechos civiles o políticos que, por ejemplo, les permita participar del proceso electoral que se avecina, el próximo 27 de mayo.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que pondrá los elementos necesarios a disposición del Estado colombiano para que este registro migratorio incluya apoyo técnico, logístico, recursos humanos y financieros, así como equipos tecnológicos.

El Coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, Martín Santiago, subrayó que “este registro es nuestra principal herramienta para entender la magnitud de las necesidades de quienes han cruzado la frontera. Sin el registro formal de las y los venezolanos, el Estado colombiano no puede diseñar una política pública de atención humanitaria eficiente”.

Según las cifras oficiales, hasta diciembre de 2017, alrededor de 600.000 ciudadanos venezolanos habían cruzado la frontera. Se sabe que 182.000 venezolanos han salido hacia otros países de la región a través del paso fronterizo de Rumichaca, que 175.000 son beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia y que, en este momento, hay 53.000 visas expedidas para ciudadanos venezolanos.