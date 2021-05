Granizada en Medellín: lluvia genera emergencias en la capital antioqueña

El Poblado, Santa Elena y la avenida Las Palmas, que está cerrada por un flujo de lodos, son los sectores más afectados por el aguacero. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín está atendiendo la emergencia en diferentes puntos de la ciudad.

Un aguacero con granizada incluida se presentó en Medellín en la tarde de este jueves 6 de mayo. En diferentes puntos de la ciudad se presentaron emergencias que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín está atendiendo. El Poblado, Santa Elena y la avenida Las Palmas son los sectores más afectados por el agua que causó pánico por unas horas en la capital de Antioquia.

Por el momento el Dagrd ha reportado 30 desplomes de árboles, cinco deslizamientos y 25 inundaciones. La vía Las Palmas se encuentra cerrada en el kilómetro 10, a la altura del colegio The New School. Según el ente se produjo un fenómeno conocido como flujo de lodos, el cual no permite el transito por esta carretera debido a la cantidad de agua y materiales que el líquido arrastra.

#DAGRDREPORTA ⚠️ Por un fenómeno conocido como flujo de lodos, la vía Las Palmas en el kilómetro 10, a la altura del colegio The New School, presenta cierre total en sus carriles de ascenso y descenso. Atendemos con Equipo Técnico y #BomberosMedellín. @AlcaldiadeMed @sttmed pic.twitter.com/DJogJNSVQZ — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) May 6, 2021

Una de las imágenes que más ha causado confusión es la de el restaurante Ilforno, en el sector de San Lucas. En el video se observar como la estructura se desploma ante la cantidad de agua y la fuerza de la corriente. Con los Bomberos de Medellín atendimos colapso parcial de techo, no se reportaron lesionados”, aseguró el Dagrd.

En el restaurante Ilforno San Lucas con #BomberosMedellín atendimos colapso parcial de techo, no se reportaron lesionados, seguimos atendiendo incidentes generados por las lluvias que se registran en Medellín a este momento. #TemporadaDeLluvias @AlcaldiadeMed @UNGRD pic.twitter.com/Ymr2jQaf9X — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) May 6, 2021

“En este sector la quebrada se salió de su cauce y afectó un muro de contención de la estructura. La cubierta del restaurante cayó. En este lugar había personas, pero no tenemos heridos”, aseguró el capitán Luis Hernández Durango, comandante Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

Por medio de las redes sociales diferentes usuarios han reportado las inundaciones en la zona de El Poblado, donde las vías están prácticamente inutilizables y alguno edificio tuvieron filtraciones de agua en los primeros pisos.

El Poblado, zona de gran urbanización en Medellín (Colombia), llena de paseos con puentes sobre pequeños cauces que drenan las aguas de zonas más altas.



Ha sufrido hoy unas inundaciones impresionantes (1/3). #DrWater #ElAguaAFondo pic.twitter.com/GpESqx3Enp — Ph.D. Water (@DoctorDelAgua) May 6, 2021

“Se han atendido también cuatro postes de energía que han caído en el sector de El Poblado, razón por la cual se ha afectado el suministro eléctrico en el sector. En este momento cinco tripulaciones de los bomberos de la ciudad atienden todos los llamados de emergencia que está realizando la comunidad”, finalizó Hernández.

Otro de los puntos que reportó inundaciones fue el centro comercial El Tesoro, donde indicaron que el agua alcanzó los 25 centímetros de altura. “La situación no pasó a mayores y todo está bajo control. Estamos operando y realizando las labores de limpieza en las zonas afectadas. Así mismo, las cuadrillas de EPM están trabajando para restablecer el servicio de energía”, se lee en el comunicado emitido por el centro comercial.

Centro comercial El tesoro, inundaciones por desvío de quebrada. pic.twitter.com/1bL08E6xc1 — Hold Dumont (@holdDumont) May 6, 2021

Por su parte, el río Medellín se desbordó sobre el puente de la avenida 33, el Alcantarillado de Bulerías, el Aula Ambiental y el Éxito de El Poblado. Las autoridades recomiendan que se transite por estos lugares con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de accidente.