Guerra entre disidencias de las Farc: 11 muertos en un fin de semana

Los homicidios, repartidos en cuatro escenarios distintos, habrían sido el resultado de los enfrentamientos entre las estructuras Óliver Sinisterra y los Contadores, según el ministro de Defensa. Estos grupos tienen una confrontación a muerte por las rutas del narcotráfico.

Luego de un consejo extraordinario de seguridad en Tumaco (Nariño), el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que fueron 11 las personas asesinadas en zona rural de ese municipio durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Con esa información se logró esclarecer la cifra de homicidios, pues en principio la comunidad manifestó que eran ocho muertos y el Ejército Nacional decía que eran cinco. Durante el consejo se logró detallar que los asesinatos se cometieron en cuatro hechos violentos y en diferentes escenarios.

Las acciones violentas fueron el resultado de los enfrentamientos armados entre dos estructuras de las disidencias de las Farc: Óliver Siniestra y los Contadores.

El ministro Molano aseguró que los primeros dos muertos fueron encontrados el sábado 20 de febrero, a la 1 de la tarde, en el corregimiento de Caunapí (Tumaco). Posteriormente, se halló un cuerpo sin vida en la vereda Villa Rica, tras recibirse un aviso de la comunidad a las autoridades.

El domingo 21 de febrero, a las 5 de la mañana, otros tres cadáveres fueron localizados en el corregimiento de Llorente. Seis horas después, la Asociación de Ayuda Solidaria ANDAS denunció una incursión armada en Puerto Rico, y señalaron que recibieron apoyo del Ejército hacia las 2 de la tarde.

Ya en el terreno, los uniformados encontraron cinco cuerpos más en Puerto Rico, que corresponden a miembros de la estructura armada Óliver Sinisterra, de acuerdo con Molano, y que fueron trasladados por la comunidad a distintos lugares sin que se permitiera la práctica de los actos urgentes investigativos por parte de las autoridades competentes.

Los cinco muertos reportados por el Ejército eran conocidos con los alias de: Daniel, Liso, Checheno, Menor y Laiza, aseguró el ministro de Defensa. Durante las operaciones que adelantó el Ejército encontró 1.032 municiones de arma de fuego, 143 minas antipersonales, un artefacto explosivo tipo caneca, 25 canecas de explosivos Anfo y un sistema de activación de explosivos por radiofrecuencia.

Ante la ola de violencia que afecta al departamento, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, manifestó que además del aumento del pie fuerza lo que necesita ese territorio es inversión social, presencia y control real del Estado de las rutas y zonas utilizadas por los narcotraficantes. “Las comunidades están a expensas de los grupos armados ilegales por las rutas del narcotráfico. Porque, por ejemplo, Tumaco es un municipio donde se produce el mejor cacao del mundo, pero si se cultiva se pierde porque no hay vías, no hay cadena de comercialización, la gente no tiene otra opción que el tema de los cultivos ilícitos”, explicó el gobernador a El Espectador.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un registro de 14 masacres en los primeros 53 días de 2021 en Colombia. Los asesinatos del fin de semana en Nariño son investigados para establecer si es posible hablar de una masacre o de muertes producto de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

En el área rural de Tumaco se presenta una confrontación entre estos grupos armados por el control del narcotráfico y sus ventas ilícitas. Una guerra que quizás apenas comienza, pues según información entregada a El Espectador, el frente Óliver Sinisterra ya declaró la guerra a los Contadores, pues su objetivo mayor es acabar con esta organización delictiva y quitarles el control de las zonas que manejan. Esto antes de que acabe el primer semestre de este año.

“Es importante señalar que en el departamento hoy existen 36.000 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales 9.796 están en Tumaco, con una potencial producción anual de 75 toneladas de cocaína”, dijo Molano.

Precisamente, el narcotráfico y la minería ilegal son las actividades ilícitas que se disputan los grupos armados ilegales en Nariño. “Al ser un departamento que comparte fronteras con Ecuador y tiene salida a la costa Pacífica, lo convierten en un punto clave en las rutas de las actividades ilegales. Por ejemplo, en la frontera con Ecuador hay más de 36 puntos irregulares de paso”, informó el gobernador.