Había infestación de plagas en centro infantil donde fue agredida bebé de 10 meses

- Redacción Nacional

Karina Martínez, la directora del sitio, aseguró que las deficiencias no las puede justificar, aunque considera que "siempre iban a existir".

Luisa Elena Azcárate, secretaria de educación de Cali, aseguró que el lugar donde fue agredida una bebé de 10 meses por su cuidadora, no contaba con ningún documento en regla.

“No tenía ni uso del suelo, ni permiso de bomberos, ni documentos de salubridad. Solo contaban con el documento de comercio”, dijo Azcárate a Noticias Caracol.

Por su parte, Karina Martínez, directora del sitio, sostuvo que para ellos no hay normas específicas porque son un centro de estimulación y no un jardín infantil. “No hay documentos, no hay normas estipuladas en Colombia que maneje procedimientos. (…) Nos están calificando como si fuéramos un jardín infantil, pero bueno haremos lo trámites pertinentes”, dijo Martínez.

Asimismo, la Secretaría de Salud se acercó al sitio infantil y encontró que tenían grave problemas de higiene. “En la cocina había infestación de plagas. Había cucharas en bolsas de la nevera (…) Por lo tanto, habrá una orden de suspensión hasta tanto hagan las adecuaciones necesarias”.

Ante esto, Martínez respondió que las deficiencias siempre iban a existir. “No lo puedo justificar, pero al ser deficiencias la podemos convertir en fortalezas. Vamos a aplicar las medidas que ellos requieren", agregó.

El año pasado la Secretaría de Educación de Cali clausuró 135 establecimientos educativos, entre ellos varios jardines infantiles. Las autoridades educativas de la capital del Valle del Cauca, esperan la reglamentación de la Ley de Infancia lo que les permitirá realizar cierres inmediatos a este tipo de establecimientos.

La bebé de 10 meses fue agredida por una cuidadora del centro de estimulación ubicado al sur de Cali, por lo que fue incapacitada por 70 días y tendrá que utilizar un yeso durante más de dos meses.