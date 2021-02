Hallan a niña de 14 años amarrada a un árbol y con signos de violencia sexual en Yondó, Antioquia

Según la familia, la niña se encontraba desparecida desde el viernes 5 de febrero. Al parecer cuando denunciaron el caso la Policía no actuó debido a, según la familia, la imposibilidad de llegar hasta esa zona rural.

Un nuevo caso de violencia contra una menor de edad se presentó en la zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. Se trata de una niña de 14 años, a quien las autoridades encontraron amarrada a un árbol y con signos de violencia y violación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familia (Icbf) se encuentra realizando el acompañamiento a la menor, que se encuentra en un centro médico bajo observación de los médicos.

Según dijo un tío de la víctima, esta se encontraba desaparecida desde el pasado viernes 5 de febrero. Al ver que la menor no aparecía procedieron a poner la denuncia ante la Policía de Yondó. Cuando la entidad fue alertada de esta situación, la respuesta fue que no podían hacer nada, ya que no tenían los medios para llegar hasta esa zona tan alejada, según aseguró la familia.

El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, aseguró que estaba al tanto de la situación y que después de recibir esta respuesta la familia de la víctima instauró la denuncia ante la Policía de Barrancabermeja. “Yo ya me comuniqué con la familia y estamos esperando que las autoridades nos den razón del porqué no se le dio ruta de atención a este caso, cuando es algo que deber estar enmarcado en una ruta de atención”, le dijo el alcalde de Yondó al medio local Noticias Telepetróleo.

Según asegura Tania Andrea Mogollón, perteneciente al colectivo de Mujeres por Barrancabermeja, la familia le informó que encontraron el cuerpo de la niña amarrado a un árbol el pasado domingo 7 de febrero con posibles rastros de abuso. “Desde este movimiento le brindamos el apoyo y ayudamos a la familia a seguir la ruta”, aseguró Mogollón en el mismo medio que el alcalde.

Ante las denuncias emitidas por la familia sobre el actuar de la Policía de Yondó, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que se abrirá una investigación disciplinaria para conocer si hubo una falla en el procedimiento ante este caso y poder determinar las respectivas sanciones contra los posibles responsable de esta omisión.

“La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda y localización de la menor y su madre para que a través de las diferentes capacidades institucionales del grupo de protección de infancia y adolescencia y la Sijin, en coordinación con Bienestar Familiar, activar las vías de atención con el fin de garantizar los derechos a la menor”, aseguró el coronel Martínez a Noticias Telepetróleo.

Este caso de violencia se une a los feminicidios y violación de dos menores en lo que va del 2021. Marira Alejandra Orobio Solís, de 11 años, fue asesinada, violada y torturada en Gaupi (Cauca) y su cuerpo lo encontraron el pasado 12 de enero. Unas horas después también se encontró el cuerpo de María Ángel Molina Tangarife, de cuatro años, en Aguadas (Caldas). Molina fue asesinada por la expareja de su madre como una venganza.

Según la Fundación Feminicidios de Colombia, en lo que va del año se han presentado 35 feminicidios en Colombia, de los cuales cinco fueron en la semana del 1 al 8 de febrero de 2021. Los causantes de estos hechos de violencia son mayoritariamente personas que las víctimas conocían, tales como familiares y exparejas sentimentales.