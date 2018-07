Han muerto 38 personas en el puente festivo

Redacción Judicial

El saldo de este puente festivo en materia de movilidad es de 162 accidentes y la muerte de 38 personas en las carreteras del territorio nacional, de acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte. Con corte a las tres de la tarde de este lunes festivo, las autoridades reportan una movilidad de 3.355.640 vehículos, registro paso – peaje. Desde Bogotá han salido 418.551 vehículos e ingresado 236.226 más.

Todos los recursos de la Policía Nacional al servicio de la movilidad. Hasta el momento van 3.355.340 registros paso - peaje en todo el país. pic.twitter.com/1dztfOH6QV — Ramiro Castrillon (@Grlcastrillon) 2 de julio de 2018

La Policía ha sancionado a 3.903 conductores por infringir las normas de tránsito, de los cuales 769 no tenían revisión técnico mecánica, 712 no portaban licencia de conducción, 468 motociclistas, 242 por no tener el seguro obligatorio, 194 por adelantar en zona prohibida, 119 por transporte pirata y 231 por conducir en estado de embriaguez.

Estas son las principales recomendaciones que las autoridades le hacen a los viajeros que van por tierra:



• Practicar la revisión técnico-mecánica antes de salir; mantener las luces encendidas, así sea de día, porque eso duplica la visibilidad.



• Viajar lo más temprano posible para evitar las congestiones en las carreteras; siempre llevar el kit de carretera y de primeros auxilios.



• Tener al menos un teléfono celular con carga y con los números de emergencia a la mano y llevar dinero suelto para agilizar el pago en los peajes.



• Antes de salir lo mejor es tener claro el itinerario, descansar muy bien si es la persona que va a manejar.



• No conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia, distribuir bien la carga del maletero y, si va en moto, llevar siempre puesto el casco.