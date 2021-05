Hijo del alcalde Dau marchó contra medidas decretadas por su papá en Cartagena

Abraham Dau, propietario del restaurante “El Arsenal: The Rum Box”, se opone al toque de queda decretado por su papá y alcalde de Cartagena, William Dau.

“Papá, necesito poder trabajar, así como tú me enseñaste”, se leía en el letrero con el que Abraham Dau salió a marchar el pasado martes en Cartagena, junto a otros trabajadores de restaurantes y bares de la ciudad, que realizaron un plantón para expresar su descontento con las restricciones impuestas por el alcalde William Dau para frenar el tercer pico del COVID-19, entre ellas el toque de queda. Abraham Dau marchó en contra de las medidas impuestas por su propio papá, el primer mandatario cartagenero. (Funeral de Lucas Villa: ¿A qué hora y dónde se llevará a cabo la despedida al estudiante?)

En diálogo con periódico El Universal, el hijo de Dau aclaró que marchó como comerciante afectado por el horario de toque de queda y por la forma cómo el sector del turismo ha sido el “más sacrificado”. “Puede que sea mi papá, pero esta protesta no fue hacia mi padre, sino hacia el alcalde. Le hice una petición especial y es que deje al turismo trabajar pero esta petición ha sido extremadamente ignorada (…) Nuestro gremio está sufriendo y solo tenemos un margen de ganancia del 22 por ciento en relación con el año 2019. Entiendo que el dilema es por la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero nosotros siempre somos los sacrificados”, agregó Abraham Dau a El Universal. (Protestas en Barranquilla: Policía dice que hubo siete heridos, defensores alegan que serían 70)

“Al alcalde Dau le digo que esta ciudad vive del turismo, un sector que tiene completamente olvidado. Los ejemplos que ha hecho el secretario Múnera (secretario del interior) no han sido tan ejemplares como deberían ser. Las respuestas del Dadis son extremadamente tibias y quien se supone que hace el control político que es el Concejo de Cartagena no tiene una posición, solo buscan la reelección”, dijo también el hijo del alcalde, quien es dueño del restaurante “El Arsenal: The Rum Box”, ubicado en el Centro Histórico, el sector más concurrido por los turistas. (En Buga el Esmad entró a zona residencial, denuncia la comunidad)

En la conversación con El Universal, Abraham Dau añadió que no es una persona que vive de famas, ni de OPS, ni de ningún beneficio del Distrito. “Yo vivo de mis empleados que en estos momentos son mi familia. Mi papá dice a los cartageneros ‘tu papá te quiere’. En este momento yo siento que mis hijos, que son mis empleados, están pasando hambre y eso me tiene sufriendo”, puntualizó el empresario.

Cartagena permanece desde hace semanas con medidas de toque de queda y pico y cédula. De lunes a viernes se restringe la movilidad desde las 8p.m. hasta las 5a.m. del día siguiente, y los fines de semana la restricción inicia desde las 2p.m. hasta las 5a.m. del día siguiente.

Tras conocerse las declaraciones de su hijo, el alcalde de Cartagena, William Dau, dijo que todas las personas tienen derecho a marchar, pero se negó a cambiar los horarios del toque de queda. “Modificar el toque de queda es una decisión que dependerá del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en cuanto a contagios, número de muertos y disponibilidad de camas UCI en la ciudad”, dijo el alcalde Dau.