Hombre quemó con un cigarrillo a un bebé de cinco meses en Valledupar

* Redacción Nacional

Un bebé de cinco meses sufrió quemaduras de tercer grado luego de que su padre adoptivo lo quemara con un cigarrillo. Los hechos ocurrieron en la mañana del 15 de agosto, en el barrio Nueve de Marzo, en Valledupar.

Todo indicaría que el sujeto cometió el crimen, al parecer, porque la madre del menor no quería vivir más con él. La mujer manifestó que salió temprano de su casa, porque tenía que acompañar a su hermana a realizarse unos exámenes médicos. “Él aprovechó para quemar a mi hijo”, dijo la madre a El Heraldo.

De acuerdo con los médicos del hospital Rosario Pumarejo de López, donde le practicaron un lavado quirúrgico al bebé, éste presenta quemaduras de tercer grado en una mano, el ombligo, los párpados, la lengua, la espalda y los costados lateral de su cuerpo.

La venezolana, de 23 años, conoció a su esposo cuando tenía cuatro meses de embarazo. El hombre, también venezolano, aceptó casarse con ella y reconocer al bebé como suyo.

“Él es consumidor de pepas y marihuana, yo le había dicho que se fuera de la casa y me dijo que sí, pero cuando lo dejé con mi niño lo quemó con el cigarrillo y le decía a mi otra hija que se callara, que no dijera nada porque si no me mataba y los mataba a ellos”, agregó la madre.

El hombre escapó de la casa y las autoridades de Valledupar lo buscan. La madre solicitó ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

“Estoy pidiendo el apoyo de las autoridades para que capturen a este hombre y pague por lo que hizo para que esto no le vuelva a suceder a otros niños”, indicó la mujer.

El ICBF reveló que en el país diariamente se abren 53 procesos para restablecer derechos de niños víctimas de violencia. En total fueron abiertos 9.569 procesos durante el primer semestre de 2019. De acuerdo con la institución, esta es una cifra muy alta si se tiene en cuenta que en 2018 alcanzó los 13.237 casos y en 2017 atendieron 11.683.