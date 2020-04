Homicidios en ciudades caen en primer trimestre por la cuarentena

- Agencia EFE

Según los balances de las autoridades, la disminución de la violencia está asociada en parte a las medidas tomadas por alcaldes y el Gobierno nacional para mitigar el impacto del COVID-19, entre ellas la cuarentena que rige en el país desde el pasado 25 de marzo y se extenderá hasta el próximo 13 de abril.



En Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), y en Medellín, capital de Antioquia (noroeste), las autoridades informaron de una disminución histórica de los homicidios cometidos entre enero y marzo, mientras que en Bogotá hubo reducción de unos delitos y aumento de otros.



BOGOTÁ: AUMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



En los primeros tres meses del año los homicidios en Bogotá disminuyeron un 2 %, pasando de 242 en el mismo periodo de 2019 a 236 en 2020, y en 15 de los 90 días no hubo asesinatos.



De enero a marzo, los hurtos a personas, delitos sexuales, lesiones comunes, hurtos a residencias y otros delitos disminuyeron en Bogotá, pero la violencia intrafamiliar aumentó.



En la ciudad, las llamadas a la Línea Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer aumentaron un 116 % entre los periodos evaluados y además se incrementaron en un 225 %, de 942 llamadas semanales a 3.109, a partir de la medida de confinamiento local, que comenzó el 20 de marzo, cinco días antes de la cuarentena nacional.



Por esa razón, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, determinó que las Comisarías de Familia, espacios de protección y atención, "operarán presencialmente en la cuarentena para proteger mujeres, niños y niñas de violencia intrafamiliar".



MEDELLÍN: 38 DÍAS SIN HOMICIDIOS



Marzo fue el mes menos violento de la historia reciente de Medellín, indicó la Alcaldía, según la cual "desde enero se viene presentando una reducción, acumulada a hoy en 45,9 %", es decir que en la ciudad hubo "71 casos menos de asesinatos que hace un año".



El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), detalla que "las medidas implementadas en la cuarentena y el refuerzo policial en las calles, han propiciado también la reducción de todos los delitos de alto impacto, incluso el hurto a personas".



El informe revela que en marzo hubo 18 homicidios, cifra que la administración describió como "lamentable", pero que, no obstante, revela que el mes pasado fue el menos violento desde que se mide este delito en Medellín.



"La cifra no tiene antecedentes en 40 años y acumula una reducción del 45,9 %, frente al mismo período del año pasado", según la Alcaldía.



También están a la baja los índices de hurto, que las autoridades consideran consecuencia de las medidas tomadas para enfrentar el coronavirus, que les permitieron mejorar el control de las calles.



CALI: DISMINUCIÓN HISTÓRICA



En Cali, el primer trimestre también marcó una disminución histórica de los homicidios, con 240 casos, la cifra más baja desde 1993, según la Alcaldía.



"El promedio histórico a la fecha es de 419 homicidios (en el primer trimestre) en el periodo 1993-2019, lo cual representa para el año 2020 una reducción de 43 % ", agregó la información.



De los tres primeros meses, marzo fue el mes con menos homicidios (67), seguido de febrero (78) y enero (95).