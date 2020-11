Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) y Cerrejón han avanzado en el acuerdo, ninguna de las dos partes quiere ceder respecto a un nuevo turno de trabajo implementado por la compañía, pero rechazado por los trabajadores. Los miembros del sindicato le enviaron una carta al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y se reunirán este jueves 5 de noviembre.

El lunes 31 de agosto los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) iniciaron una huelga en la mina de Cerrejón, operada por Carbones Cerrejón Limited. Aunque la empresa ha dicho que por cada día de huelga el país y La Guajira dejan de recibir $7.000 millones, ya se cumplieron dos meses y todavía no hay un acuerdo.

Recientemente, Cerrejón informó que han logrado avances significativos en la negociación de los artículos de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), teniendo un preacuerdo de un 90% de los artículos de la CCT. Sin embargo, los líderes del sindicado han afirmado que si la empresa no desiste del nuevo turno de trabajo no se levantará la huelga y Cerrejón manifiesta que “el cambio de turno es una de las iniciativas que forma parte del plan de transformación de Cerrejón, que se debe implementar para asegurar la supervivencia de la compañía”.

El llamado “turno de la muerte” (7×3-7×4) consiste en siete días de trabajo con jornada de 12 horas y tres días de descanso la primera semana, en la segunda se implementa la misma jornada, pero con cuatro días de descanso. Según el sindicato, se eliminaría un 25% de los trabajadores directos (aproximadamente 1.000 personas, más trabajadores indirectos) porque la mina pasaría de tener cuatro turnos de trabajo, a tener tres.

Las negociaciones parecen estar estancadas. De acuerdo con el último comunicado de Cerrejón, en aplicación de los pasos que señala la ley, después de los 60 días de huelga, las comisiones negociadoras de Sintracarbón y Cerrejón cierran el primer ciclo de tres días hábiles de conversaciones sin llegar a un acuerdo, “significa lo anterior, que a partir del 5 de noviembre de 2020, por iniciativa propia o a petición de las partes debería intervenir una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, quienes tienen 5 días hábiles (hasta el 11 de noviembre de 2020), para ejercer sus buenos oficios ante el sindicato y la multinacional, e intentar acercar a las partes”.

Sintracarbón explica que si durante esos días no hay una solución definitiva, las partes deberán solicitar al Ministerio de Trabajo la convocatoria de un tribunal de arbitramento. “Aunque la norma es imperativa, no fijó un periodo de tiempo máximo para la solicitud ante el ministerio, máxime si esta organización nunca ha sido proclive a este tipo de tribunal por diversas experiencias que no son para nada favorables al colectivo de trabajadores”, afirman.

Aún así, los trabajadores y la empresa han mostrado disposición de seguir discutiendo de manera directa, con o sin intermediación, lo que para el sindicato ha sido la herramienta de solución durante casi 40 años de relacionamiento. Por eso, anunciaron que este jueves está programada la reunión presencial en Riohacha con Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo, “quien, en su rol constitucional de garante de los derechos humanos, fue invitado formalmente por esta organización para que intervenga en nuestro proceso de huelga y en la potencial violación de derechos fundamentales en que incurre la multinacional Cerrejón con la imposición del Turno de la Muerte”.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, recordó la semana pasada que “esta huelga no favorece a la empresa, ni a sus trabajadores y mucho menos al departamento”, por eso afirmó que provecharán la visita del defensor del Pueblo para propiciar un espacio de diálogo.