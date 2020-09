Igor Kareld Díaz, presidente de Sintracarbón, afirmó que ya se coordinó el plan de contingencia para la huelga de trabajadores que inició el 31 de agosto. Así mismo, Juan Carlos Consuegra, vicepresidente de Cerrejón, dijo que le seguirán entregando agua a las comunidades.

Los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) iniciaron una huelga el pasado lunes 31 de agosto, en la mina de Cerrejón, operada por Carbones Cerrejón Limited.

Tras dos días de huelga, Igor Kareld Díaz, presidente de Sintracarbón, le dijo a El Espectador que todavía no han tenido comunicación con Cerrejón. Afirmó que después de la reunión dejaron claro que están abiertos al diálogo. Esperan poder reanudar las negociaciones y llegar a un acuerdo con la mediación del Ministerio del Trabajo para que las comunidades, los trabajadores y el país no se vean afectados.

Afirma que en este tiempo han organizado el inicio de la huelga y la verificación del cese de actividades con el acompañamiento del Mintrabajo. “Nos reunimos en la mina ayer y hoy en Puerto Bolívar con la administración para establecer un plan de contingencia, las labores esenciales que hay que determinar para cuidar los activos de la compañía, como las labores de emergencia”.

De acuerdo con Díaz, ya se coordinó el plan de contingencia, tanto en la mina como en Puerto Bolívar, para garantizar que las comunidades no se vean perjudicadas. “Las comunidades estaban esperando la decisión. Hoy con la adecuación y acuerdo del plan de contingencia, solo esperamos que Cerrejón restablezca el contrato para el suministro de agua y las comunidades puedan tener agua”, dijo.

Leer: Sindicato de Cerrejón entró en huelga desde este lunes

Díaz explicó las razones por las cuales entraron en huelga. Dijo que, en primer lugar, están defendiendo su derecho al trabajo. Según su declaración, Cerrejón quiere aplicar un horario de trabajo que eliminaría un 25% de los trabajadores directos, aproximadamente 1.000 trabajadores directos, más trabajadores indirectos. En segundo lugar, porque pretenden eliminar beneficios de la convención colectiva: “Cerrejón no ha respondido el pliego de peticiones de los trabajadores. En cambio, ha presentado una denuncia para eliminar beneficios consagrados históricamente en nuestra convención”.

Finalmente, por el denominado “turno de la muerte” (7×3-7×4) que la empresa impuso en medio de las negociación. “Quiere eliminar puntos de la convención colectiva, como el punto de transporte que debe garantizar a todos los municipios de La Guajira”, afirmó Díaz.

La compañía, por su parte, emitió un comunicado afirmando que la huelga significa la no aplicación de más de $174.000 millones en beneficios por año. “Sumando los convencionales y los no convencionales. Esta cantidad, que no incluye salarios ni prestaciones, supone alrededor de $35 millones anuales por trabajador. Además, esta cantidad equivale al 40 % del presupuesto general con el que cuenta el departamento de La Guajira para la vigencia 2020″.

También le puede interesar: Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de Ingeominas por contrato con Prodeco

Esta compañía en los últimos años ha visto caer la demanda y el precio del carbón. También se ha enfrentado a fallos judiciales “que no han permitido acceder a reservas de carbón más rentables y, en los últimos meses, ha registrado la cifra de exportaciones más baja en los últimos 18 años: 9,5 millones de toneladas”. Según la empresa, esto produjo pérdidas de más de $368.000 millones en el primer semestre de 2020.

Así mismo, Cerrejón explicó en un comunicado que el sindicato ha rechazado ofertas que incluyen el subsidio convencional de un 75 % del costo del plan de medicina prepagada, “con coberturas por encima del estándar del mercado; auxilios universitarios de hasta más de $11 millones por semestre, sin límite en el número de hijos; el acceso a un crédito de vivienda con tasas hasta un 60 % inferiores a las del mercado”. Si se hubiera firmado la “convección colectiva”, Cerrejón le hubiera dado a cada trabajador un bono de $5,5 millones, de acuerdo con la empresa.

La empresa dijo que tienen la voluntad de seguir entregando agua durante la huelga a las comunidades indígenas en el municipio de Barrancas y las cercanas a su operación en Puerto Bolívar. También seguirá financiando el funcionamiento de los sistemas de agua que operan las comunidades reasentadas de Chancleta, Las Casitas, Roche y Tamaquito II.

“Sin embargo, por razones que están siendo investigadas y que van a ser llevadas a las autoridades correspondientes, el libre acceso a las instalaciones de Cerrejón en Puerto Bolívar ha sido abruptamente bloqueado y, consecuentemente, no podrá adelantarse la entrega de agua mientras esta situación se mantenga”, dijo Cerrejón.

Hasta el inicio de la huelga, había entregado 20 millones de litros de agua a más de 180 comunidades étnicas cercanas a la operación y del casco urbano de Uribia. Cerrejón recuerda que durante la emergencia ha apoyado a La Guajira con más de 11.000 millones de pesos en ayudas humanitarias.

“Hemos logrado definir y coordinar la logística y el personal necesario para poder llevar a cabo la entrega de agua a un número determinado de comunidades indígenas, una vez que tengamos las condiciones apropiadas para el suministro”, afirmó Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón. Agregó que la suspensión de las operaciones afecta la forma en la que han entregando esta ayuda, por eso buscan nuevas estrategias.

La última huelga en Cerrejón se presentó en 2013 y duró 32 días.