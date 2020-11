La Gobernación declaró calamidad publica en el municipio tras el voraz incendio que consumió 83 viviendas, dejó afectadas a 485 personas y causó la muerte de una niña de nueve años y su tía, una mujer de 25 años.

Riosucio, Chocó, vivió una tragedia en la noche del sábado 28 de noviembre. En ese momento, el alcalde de Riosucio, Conrrad Valoyes, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Chocó. “Tenemos una emergencia en la cabecera municipal, una gran conflagración parecida a la de 2010, quizás peor. Quisiera hacer un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude, por favor, se acaba mi pueblo”, dijo el alcalde. Valoyes pidió a las autoridades nacionales y departamentales que dieran apoyo con helicópteros o máquinas para sofocar las llamas.

El gobernador Ariel Palacios, encabezó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo del Desastres realizado en Riosucio el domingo 29 de noviembre, con la presencia de autoridades departamentales, nacionales y la fuerza pública. Este se realizó con el propósito de tomar acciones para la respuesta y recuperación tras el incendio.

Las autoridades decidieron declarar la calamidad pública. Por el momento, se sabe que hay 97 familias damnificadas (485 personas), 82 viviendas afectadas (49 de estas totalmente incineradas) y 8 locales comerciales. Además, confirmaron el fallecimiento de dos personas: se trata de Rosmery Palacios Mosquera, de 25 años y Sofia Mosquera Palacios de nueve años, su sobrina.

Este domingo el Gobierno nacional y departamental entregó ayudas humanitarias de emergencia a los damnificados e inició la planificación de la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Los ciudadanos han cuestionado el apoyo del Gobierno a esta población, ubicada en el norte del departamento, cerca de la frontera con Panamá. En la madrugada del domingo, Yolanda Perea Mosquera, defensora de derechos humanos en el municipio, señaló que este ha sido golpeado por la violencia y el despojo de tierras, ahora fue acabó un incendio. “Duele porque me dicen que una joven murió con una niña en sus brazos, tratando de escapar de las llamas, donde realmente nunca llegaron los bomberos, porque Riosucio es un municipio que vive de la pesca, la agricultura, y la tala de árboles, no tiene alcantarillado y ni acueducto, por lo cual no tenemos bomberos”, afirmó.

La lideresa informó que decidió habilitar su cuenta bancaria para recolectar fondos y ayudar en la reconstrucción de los hogares perdidos por el incendio. Perea recordó que la mayoría de las casas están construidas en tablas.