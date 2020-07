Instauran denuncia luego de error en entrega de cadáveres en Barranquilla

La secretaría de Salud de Barranquilla abrió una investigación contra la Clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad.

Luego de que la secretaría de Salud de Barranquilla abriera una investigación contra la Clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad por la confusión en la entrega e inhumación de, al parecer, cuatro cadáveres el pasado 6 de julio, los familiares de Marilyn Pérez, una de las fallecidas, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. “Estamos a la espera de que nos manden un oficio donde la Fiscalía carga la responsabilidad a la Secretaría de Salud”, dijo Katherine Hernández, hija de la fallecida, a El Espectador.

“Nosotros tuvimos dos reuniones. La primera fue con la clínica donde firmamos un acta de acuerdo de voluntades donde ellos nos decían que mi mamá había sido sepultada por error humano en la tumba de José García. También nos decían que se procedía a realizar la exhumación”, dijo Hernández. Agregó que el día que asistieron a la funeraria para realizar el procedimiento no hubo una conciliación entre secretaría de salud y Jardines de la Eternidad.

El 12 de julio la secretaría de Salud de la capital del Atlántico informó que se llevaron a cabo varias reuniones con los familiares afectados, entidades de control, la Clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad, con el fin de poder esclarecer los hechos. Sin embargo, no fue posible llegar a ningún acuerdo.

La Alcaldía explicó que los funcionarios asignados al caso por la Fiscalía y la Procuraduría, en consulta con el Instituto Nacional de Medicina Legal, explicaron que por motivos de salubridad no se autoriza la exhumación de los cuerpos para su reconocimiento, como solicitaron los familiares.

“La clínica admitió que fue error humano y que entregó el cuerpo de mi madre a Jardines de la Eternidad, pero han pasado ocho días y nosotros no sabemos qué pasó con el cuerpo de ella. La única certeza para saber que está sepultada es que exhumen el cuerpo y esto no ha sido posible”, dijo Hernández, quien agregó que pese a que han recibido acompañamiento por parte de las autoridades competentes, no les han dado una respuesta concreta.