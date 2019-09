Investigan a esposa de alcalde de Pereira por presunta participación política

* Redacción Nacional

Lina Marcela Muñetón aparece en un video en el que resalta la labor de su esposo, Juan Pablo Gallo, e invita a la ciudadanía a votar por el candidato liberal Carlos Maya para que no se pierda "el modelo de este buen gobierno”.

A menos de un mes para las elecciones de octubre, la Procuraduría General de la Nación soliticó al Consejo Nacional Electoral que investigue “si la participación de Lina Muñetón, esposa del alcalde de Pereira, en favor del candidato Carlos Maya, podría constituir una transgresión a las normas sobre financiación de campañas y propaganda electoral”.

La solicitud del Ministerio Público se da después de que Muñetón publicara un video en sus redes sociales donde resalta la labor de su esposo, Juan Pablo Gallo, y, asimismo, hace una invitación a la comunidad para que vote por Carlos Maya, del Partido Liberal, y no se pierda el “modelo de este buen gobierno”.

Lea: Denuncian presunta participación política del alcalde de Bucaramanga

“El cambio de Pereira es una realidad que nadie desconoce. Estoy convencida que debemos reelegir el modelo de este buen gobierno. Por eso, mi decisión y la de mi familia es votar por Carlos Maya porque Maya es más y el cambio debe continuar”, dice Muñetón en el video.

Pese a las denuncias que han realizado en Pereira, en la jurisdicción colombiana no hay ninguna norma que regule las funciones de las primeras damas municipales, sin embargo, sí hay una que específica las labores de la primera dama de la Nación.

De acuerdo con el Concepto 2191 de 2013 del Consejo de Estado, la primera dama de la Nación no tiene el carácter de cargo o empleado público. El perfil de las funciones asignadas a la esposa del presidente de la república implica más una representatividad institucional, de asistencia social, de beneficencia pública y de tareas protocolarias.

“La primera dama de la Nación no ostenta el carácter de servidor público, y, por tanto, solamente puede desempeñar las atribuciones públicas que la ley específicamente le confiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la carta, que faculta a los particulares para cumplir determinadas funciones administrativas”, se lee en el documento. Por eso, es libre de realizar todo aquello que la Constitución y las leyes no le prohíban.

“Lina Muñetón no es funcionaria pública. La Procuraduría no tiene por qué investigarla por esa razón. No hay ninguna norma jurídica que le prohíba participar en política”, afirmó Luis David Duque, estratega de la campaña Maya, a El Tiempo.

Este es el video: