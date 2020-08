Jhon Rojas, gobernador de Nariño, dio positivo para COVID-19

El mandatario informó que se encuentra en aislamiento desde el domingo 9 de agosto. Dijo que se encuentra bien de salud por lo que seguirá trabajando por el departamento.

Jhon Rojas, gobernador de Nariño, informó que fue diagnosticado con COVID-19. “Me encuentro en aislamiento y bien de salud. Seguiré trabajando por el desarrollo de Nariño. Invito a la comunidad a protegerse y cuidar a las personas que aman”, dijo Rojas.

Hoy recibí resultados de la prueba #Covid_19, los cuales salieron positivos. Me encuentro en aislamiento, bien de salud. Seguiré trabajando incansablemente por el desarrollo de #MiNariño. Invito a la comunidad a protegerse y cuidar a las personas que aman.#JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/cbJG2qWlU6 — Jhon Rojas (@jhonrojasca) August 11, 2020

Agregó que desde el domingo 9 de agosto se encuentra en aislamiento. “Me hice tomar la prueba de coronavirus debido a que hemos trabajado a lo largo de Nariño y hemos tenido contacto con la comunidad”, dijo. El 7 de agosto, Rojas estuvo en el municipio de Policarpa (Nariño) donde dialogó con las comunidades sobre la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

En Nariño fueron confirmados 9.898 casos de COVID-19, según el informe del Instituto Nacional de Salud en el reporte del 11 de agosto. De esta cifra, 6.084 corresponden a pacientes recuperados, y 345 a fallecidos.

Casos de gobernadores con COVID-19

Cada día aumentan los contagios en servidores públicos con el nuevo coronavirus. Uno de los casos más recientes fue el de Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, quien fue diagnosticado con COVID-19 el 7 de agosto. “Durante el tiempo de la pandemia me he practicado tres pruebas de las cuales dos fueron negativas y la última resultó positiva. Me siento bien y no tengo ningún síntoma. Sin embargo, voy a cumplir la cuarentena en mi casa hasta que el próximo resultado salga negativo”, dijo.

A este caso se suma el diagnóstico de Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador encargado de Antioquia, quien resultó positivo para COVID-19 el 23 de julio. Pese a que Vélez fue internado en una clínica el 31 de julio, pues presentó dificultades respiratorias, se recuperó y su prueba resultó negativa el 3 de agosto.

Además de Gasca y Suárez el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, dio positivo para coronavirus el 16 de julio. Tamayo fue el segundo mandatario regional –después Buanerges Rosero Peña, gobernador de Putumayo– contagiado por el virus. Tanto Tamayo como Rosero se recuperaron.