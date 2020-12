José Alfredo Marrugo, líder social y defensor de derechos humanos en Sucre, aseguró que jefes paramilitares de la zona están ofreciendo entre tres y cinco millones de pesos a quien lo asesine. Por medio de un video en Twitter pidió a la Unidad Nacional de Protección y al presidente Duque que lo protejan.

Han pasado 24 horas desde que José Marrugo publicó un video en redes sociales en donde le pide al presidente Duque y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que lo protejan porque su vida se encuentra en peligro. “Señor Iván Duque soy un líder social que está a punto de ser asesinado por las balas paramilitares de las águilas negras. No permitan que me maten, yo no estoy haciendo nada malo, solo estoy trabajando con las comunidades”, afirma Marrugo en el video.

El líder social asegura que las amenazas y atentados en su contra se incrementaron cuando dejó de defender al gremio de los mototaxistas para apoyar a los campesinos en la lucha de sus tierras. Unas recientes amenazas llevaron a que solicitara nuevamente ayuda del Estado.

“En estos días me enteré que alias Cristian y alias Alberto, comandantes paramilitares en San Marco, les dijeron a los hombres que tienen bajo su mando que si me mataban les iban a dar $3 millones de aguinaldo. Mientras que si me llevaban vivo a donde ellos estaban les daban $5 millones. Le pusieron precio a mi cabeza”, explicó el líder social de Sucre.

También denuncia haber recibido una llamada el 1° de diciembre por parte del jefe sicario del clan del golfo de San Marco, que lo insultó y amenazó de muerte. En conversación con El Espectador, Marrugo dijo que desde que publicó el video en redes solo se ha contactado con él la Policía. “Me llamaron de la Sijin esta mañana y un intendente me dijo que fuera a colocar la denuncia. Fui, coloqué la denuncia y ya. Nadie más me ha respondido”.

RT por favor .

Cada dia estoy mas en riesgo de muerte, este gobierno no no le interesa la vida de los lideres sociales. la orden de asesinarme ya esta dada por parte de paramilitares al servicio de terratenientes y politicos corruptos. sucre en manos de paramilitares y corruptos. pic.twitter.com/JpMYc8TzzM — Jose Marrugo (@JoseMar72645899) December 2, 2020

Hasta el momento, Marrugo ha sobrevivido dos atentados. El primero fue en 2019 cuando un grupo de hombres armados ingresó a la finca en donde se estaba quedando con otros dos líderes sociales, Jorge Velásquez, presidente de la Unión Patriótica en Sucre, y Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble. El atentado fue impedido por el esquema de seguridad de uno de los otros líderes.

El segundo atentado ocurrió en abril de este año en su casa, cuando un hombre armado llegó a asesinarlo. Debido a este hecho, funcionarios del grupo de Protección del Departamento de Policía Sucre le entregaron pautas de autoprotección y vigilancia. “La policía me dio unas revistas preventivas y ya. Ellos llegan, se toman una foto conmigo, firmo una planilla y se van. Todo el proceso dura 15 minutos”, contó el líder social.

Otra amenaza que lo tiene preocupado ocurrió unos días antes de la masacre en San Marcos, Sucre, el 26 de octubre, que dejó cinco muertos. En el municipio repartieron un panfleto que amenazaba a varios líderes que peleaban por la restitución de tierras, entre estos, a José Marrugo.

Según el líder amenazado, su caso ya es conocido por la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería, Policía y Fiscalía, las cuales han enviado la solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Hace tres meses la UNP me hizo un estudio de seguridad y dijeron que estaba en un riesgo ordinario, es decir, que mi caso no requería protección, que mis problemas eran sociales porque yo me peleaba con mis vecinos. Me están haciendo otro estudio, pero la analista ni me contesta el teléfono”, explicó Marrugo.

Actualmente no cuenta con protección y dice que se le pasa encerrado en su casa, preocupado de lo que le pueda pasar a él o a su familia. “Ya estoy cansado de poner denuncias y que no pase nada, de pedir protección y que no me la den. Si me matan le tiene que responder a mi familia y a Colombia”, concluyó.