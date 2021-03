Jóvenes señalados de torturar y apuñalar a menor de edad irán a centros de reclusión

Este 26 de marzo dos de los señalados de haber secuestrado y torturado a una joven de 16 años en Soledad (Atlántico) fueron enviados a centros de reclusión para adolescentes. Se les imputaron cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, secuestro y tortura.

El pasado 20 de marzo de 2021 una adolescente de 16 años fue citada en la casa de uno de sus mejores amigos, que a su vez es novio de su mejor amiga, en Villa Muvdi, del municipio de Soledad (Atlántico). Esos dos jóvenes serían los responsables de haberla secuestrado, torturado y apuñalado al menos 80 veces por 14 horas, lo que le produjo heridas en los pulmones y en uno de los ojos.

El jueves 25 de marzo la Policía de Barranquilla informó que cinco personas serían responsables de estos hechos, incluida la mamá de uno de los jóvenes. “La mamá de uno de ellos llega al lugar, se percata de lo que está allí sucediendo, pero se involucra, también utiliza un arma cortopunzante para seguir agrediendo a esta joven de 16 años; incluso tratando de asfixiarla”, señaló Diego Rosero, comandante de la Policía de Barranquilla.

Este viernes, 26 de marzo, un juez de Infancia y Adolescencia en Barranquilla dictó medida de internamiento preventiva a los dos adolescentes. Además, se les imputaron cargos por tentativa de homicidio agravado, tortura y secuestro. De acuerdo con información recopilada por Blu Radio, la joven de 15 años será trasladada a un centro de reclusión para menores de edad en Bogotá y el hombre de 16 años será enviado al centro El Oasis, en Soledad. Los dos menores de edad decidieron, después de hablar con sus defensores, no aceptar los cargos.

Benjamín Collante, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dijo que la víctima fue dada de alta y será trasladada a un sitio que se mantiene en reserva. “Ya los médicos entregaron el parte y está totalmente estabilizada. En el marco de la decisión del ICBF la niña queda bajo nuestra custodia y va a ser ubicada en una de nuestras instituciones en un sitio que solamente el defensor de familia sabe para evitar cualquier tipo de riesgo”, indicó.

En conversación con El Heraldo la abuela de la adolescente contó detalles de los difíciles momentos que vivió la joven a manos de la que consideraba su mejor amiga, el novio de esta y otras personas. “El primer día, como estaba inconsciente, yo no la forcé a hablar, pero al otro día sacó una fortaleza y me dijo: abuela, desde las 3:30 de la tarde que yo llegué a esa casa, ellos (su mejor amiga y el novio) me tiraron la primera puñalada en el cuello. De ahí para allá yo me desmayaba y me despertaba a cada rato, así duré hasta las 5:00 de la mañana”, dijo la familiar a ese medio.

Agregó que, de acuerdo con el relato de su nieta, a las 7:00 de la noche llegó la mamá del novio de su amiga y también la agredió. “No entiendo porqué la trataron así, ella les abrió las puertas de nuestra casa y hasta se quitaba la comida de su boca para dárselas a ellos”, aseguró.

Otra versión tiene la mamá de la amiga de la joven agredida, quien le dijo a El Heraldo que su hija hizo todo lo posible para que la adolescente agredida viviera. Aunque circulan muchos rumores alrededor de los hechos, la Policía no ha entregado nueva información y las investigaciones continúan.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió la línea 155 para que las mujeres que sean víctimas de violencia de género puedan denunciar y recibir acompañamiento. Según el Observatorio Feminicidios Colombia, en los dos primeros meses del año se presentaron 106 feminicidios.