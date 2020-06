Desapareció el sábado 13 de junio en la madrugada. Es miembro del movimiento “Estamos listas”.

Karina Rivas Cardona tiene 30 años, es lideresa afro y fue candidata al Concejo de Medellín en las pasadas elecciones regionales por el movimiento político “Estamos Listas”, del que aún hace parte.

“Nuestra compañera Karina Rivas se encuentra desaparecida desde el sábado. Su familia y compañeras en espacios de militancia la esperamos. Estamos juntas en su búsqueda y solicitamos urgentemente la activación de todos los protocolos institucionales para encontrarla”, afirma el movimiento.

Sus familiares, amigos, líderes y lideresas piden ayuda para encontrarla. Desapareció el sábado 13 de junio, la vieron por última vez en el Parque de Aranjuez de Medellín, llevaba un vestido gris con flores color café.

“Nuestra hermana Karina Rivas Cardona salió de su casa el viernes y no ha regresado. Su mamá tuvo un último contacto con ella el sábado a la 1:00 am, hoy es martes y no sabemos de ella”, señaló Daniela Maturana, ex concejal de Medellín. Agregó que Rivas vive en Bello, pero estuvo durante el fin de semana en Aranjuez.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, manifestó en su cuenta de Twitter: “Karina Rivas está desaparecida desde hace 4 días. Hoy realizaremos consejo de seguridad con la presencia del CTI. La queremos viva y sana”.

Si tiene alguna información puede comunicarse con la línea 123 o al teléfono 310 737 3041.