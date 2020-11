La Cruz Roja anuncia que recibirá donaciones en especie para los archipiélagos

En una alianza con la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) se activaron mecanismos para recolectar donaciones en especie y llevarlas a San Andrés, Providencia y Santa Catalina para apoyar a los damnificados que dejó el paso del huracán Iota.

La Cruz Roja y el UNGRD confirmaron hoy una alianza para recibir donaciones en especie y poderlas transportar hasta los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se encuentran afectados luego del paso del huracán Iota.

Esta campaña va dirigida únicamente hacia empresas y agremiaciones que quieran realizar estas ayudas para los afectados por el paso del huracán. Para las personas naturales, la donación seguirá siendo únicamente de dinero.

La Cruz Roja ya había emitido un comunicado anunciando que recibiría donaciones para llevar a las islas, pero que solo recibiría ayudas monetarias. Este acuerdo llega para poder asistir a más personas en las zonas afectadas.

Las donaciones que pueden realizar las empresas y gremios serán alimentos no precederos como lentejas, aceite, arroz y muchos otros. Además también se recibirán kits de cocina con platos, cubiertos y más elementos necesarios a la hora de alimentarse.

También se podrán donar elementos de aseo personal como cepillos de dientes, jabón para lavar la ropa, papel higiénico, entre otros. Finalmente ambas instituciones confirmaron que recibirán cobijas, colchonetas, sábanas y más elementos para que las personas afectadas puedan pasar una mejor noche. Material de construcción, cisternas y tanques para el almacenamiento de agua también serán recibidos.

Todas estas donaciones se podrán llevar a “la calle 66 No. 68-44, así como en la sede de la Seccional Bolívar, ubicada en la Calle 30 No. 44D-71, Avenida del Consulado, en la ciudad de Cartagena, de domingo a domingo en el horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.”, según el comunicado emitido por ambas entidades.

Por último se confirmó que también se habilitó el servicio de restablecimiento de contactos familiares-RCF para que aquellas personas que aún no saben sobre sus familiares que estaban en los archipiélagos puedan contactarlos y saber que están bien.

“Las solicitudes de familiares que necesiten restablecer el contacto con personas que viven en San Andrés o Providencia, serán canalizadas en la línea 3212139525, en el horario de 7:00A.M. a 7:00p.m., o a través del correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org y/o en cada una de las 32 seccionales de la Cruz Roja en el país”, señalan las entidades.