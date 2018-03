“La entrega de 100 casas en Mocoa será un acto protocolario, no real”: líder comunal

Pese a que ya se asignaron las primeras 100 viviendas, los propietarios no podrán vivir ahí desde el lunes 2 de abril porque faltan las obras de urbanismo. La comunidad le pide al presidente Santos ser claro en las informaciones que da sobre la reconstrucción del municipio tras la avalancha ocurrida hace un año.

Casi ocho mil familias afectadas, lo que equivale a 22.310 personas, no terminan de reponerse a la avalancha que se ensañó con la mitad de los barrios de Mocoa, capital de Putumayo, la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017. Los afectados están repartidos por distintas zonas tras la tragedia e incluso otros han vuelto a las casas frágiles que quedaron de pie, aún en riesgo de venirse abajo. El presidente Santos anunció que viajará al municipio el lunes 2 de abril para inspeccionar las obras de reconstrucción y entregar las 100 primeras casas que prometió su Gobierno para los damnificados. (Lea aquí: Los días en el hospital y el cementerio de Mocoa tras la avalancha)

Aunque el Gobierno ha defendido su gestión en la reconstrucción y ha asegurado que la inversión completará los 1,2 billones, la mayoría de los habitantes dice que son pocos los avances y han anunciado marchas en contra del Gobierno para este fin de semana. Uno de los asuntos que más tiene inconformes a las juntas comunales es el anuncio de Santos sobre la entrega de las 100 primeras viviendas en la urbanización Los Sauces I. En ese mismo lugar también se prometió finalizar en junio la construcción de otras 200 viviendas. (Lea aquí: El pizzero que les cocinó a los damnificados en Mocoa)

Líderes comunales y el movimiento Dignidad por Mocoa le pidieron al presidente Santos aclarar las comunicaciones sobre esa entrega de viviendas, ya que el lunes “se hará un acto protocolario y no real”. Las 100 familias no podrán mudarse inmediatamente a las casas nuevas porque faltan las obras de urbanismo, como andenes y calles de acceso. (Lea aquí: La historia detrás de la foto del rescate del cuerpo de una recién nacida en Mocoa)

Ramón Aprades, de la veeduría de Asojuntas Mocoa para el tema de la reconstrucción, le dijo a este diario que no están instalados todos los servicios públicos y que algunas casas están sin techo y en obras gris. “Queremos que no se le digan mentiras a la comunidad”. A este llamado se unió Sigifredo Arciniegas, del movimiento Dignidad por Mocoa y presidente de Asojuntas Mocoa. “Es una entrega simbólica, no oficial. Es para que el presidente reciba aplausos y se vaya contento por la construcción”, aseguró el líder comunal.

El Gobierno tiene previsto construir en los próximos años 1.461 viviendas para las personas que quedaron damnificadas tras la avalancha, provocada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda aclaró a este diario que las 100 primeras casas sí están totalmente construidas y cuentan con agua, luz y gas. “El día de ayer se firmaron las 14 primeras escrituras, otras 15 no se firmaron porque los beneficiaros no acudieron y 40 más tienen algunos errores, como por ejemplo en los nombres, que serán corregidos. Todo está listo”.

La cartera añadió que en 28 viviendas las obras de urbanismo estarán finalizadas el lunes 2 de abril, por lo que ese mismo día ese número de familias podrán mudarse inmediatamente. Algo que dudan los líderes comunales porque seguirá la presencia de maquinaria. Se planea que, a más tardar el 30 de abril, sean ocupadas el resto de casas. "De los últimos 15 días hemos tenido sol solamente 3. La obra para en la medida en que las lluvias no cesan", agregó el MinVivienda.

La semana pasada, el Gobierno asignó las 100 viviendas a familias afectadas por la avalancha que dejó 333 muertos. La subdirectora de subsidio Familiar del Ministerio de Vivienda, Arelys Bravo, dijo que para la adjudicación se tuvo en cuenta los hogares con mayor número de menores de edad, personas en condición de discapacidad, adultos mayores y víctimas del desplazamiento forzado. Las viviendas de 64 metros cuadrados tienen tres habitaciones, dos baños, sala comedor, patio de ropas y balcón.