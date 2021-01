La pandemia acabó con el descanso de los muertos en Riohacha

El coronavirus puso en aprietos al Cementerio Central de la capital de La Guajira. Sin espacio para nuevas bóvedas, su administradora, Sonia Bermúdez, tiene que reubicar restos antiguos en osarios para sepultar a víctimas mortales del COVID-19.

La figura de un ángel hecho en cemento está sobre un arco en la entrada del Cementerio Central de Riohacha. Se le conoce como el Ángel de la Guarda de los Muertos. Sonia Bermúdez, administradora del camposanto desde hace un año, mantiene cerrada esa entrada desde que comenzó la pandemia. Ya van a ser 11 meses desde que ella es prácticamente la única que camina entre las bóvedas de El Central. El 22 de enero, por ejemplo, estuvo allí todo el día y trabajó acompañada de Francisco, su auxiliar. Entre los dos exhumaron los restos de dos fallecidos y enterraron a dos jóvenes que murieron por COVID-19. Dos días antes realizó el mismo proceso para sepultar a una abogada y a su sobrino, quienes fallecieron por la misma causa. La exhumación de antiguos restos para darle espacio a los fallecidos por coronavirus es una alternativa a la falta de bóvedas en el Cementerio Central.

Cuando alguien muere por coronavirus y su familia no tiene dinero para el sepelio, Sonia visita a las familias de personas fallecidas hace cinco años o más y les pide que donen el espacio. Ella, que trabaja en cementerios desde hace 47 años, ha hecho esto con seis casos en lo que va de enero. Creó la fundación Gente Como Uno en 1997, que cuenta con un cementerio con el mismo nombre, para darle una sepultura digna a aquellos cuyas familias no tienen asegurado un lugar para el descanso eterno.

El colapso del Cementerio Central durante la pandemia fue vaticinado por Sonia. En Riohacha han muerto 185 personas por el COVID-19. Por eso, puso a disposición el cementerio Gente Como uno, donde hay espacio disponible, pero no bóvedas. Hasta el momento la administración no ha destinado recursos para construirlas. Gente Como Uno funciona como respaldo de El Central, explicó Luis De Armas, secretario general de Riohacha, que desde su despacho se encarga de construir nuevas bóvedas. “La administración no tiene presupuesto legal para invertir ni a las iglesias ni al cementerio”, aseguró de Armas. La administración de El Central sigue en manos de la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, y el proceso de entrega al Distrito aún está ejecutándose.

La primera muerte por COVID-19 en Riohacha, y en toda la Guajira, fue el 20 de abril de 2020. La administración no tiene registros de dónde están sepultados los casi 200 fallecidos por coronavirus en la ciudad. De Armas dijo que no hay un lugar específico para enterrar a personas por casos de COVID-19, pero lo que sí es seguro es que estos van a Gente Como Uno o El Central. En el resto de la ciudad hay un cementerio privado, de la funeraria Los Olivos, uno mixto en la Calle 40, y siete más que no están regulados por la Secretaría de Salud, como el que está en el barrio Las Tunas. Sonia asegura que en este último han sido sepultadas personas fallecidas por COVID-19 sin que se pueda corroborar el cumplimento de las normas de bioseguridad.

Realizar inhumaciones sin bioseguridad pone en riesgo de contagio a las personas que hacen parte de dicho proceso. En abril de 2020 el Ministerio de Salud emitió lineamientos para la disposición final de cadáveres de personas contagiadas con COVID-19. La cartera recomendó que los cuerpos sean cremados y que, si no se cuenta con las instalaciones para ese procedimiento, como es el caso de Riohacha, deberán ser sepultados en bóvedas. Los cuerpos deben ser sellados en el lugar del deceso y ser llevados de manera rápida al lugar de inhumación. Durante todo el proceso es obligatorio el uso de mascarillas tipo “N95”, el uso de monogafas y de batas impermeables.

En la Secretaría de Salud y en la Secretaría General, aseguran que sí hay espacio donde enterrar fallecidos por coronavirus. “El de Olivos es un terreno amplio y que es prácticamente nuevo. Ellos tienen disponible espacio para más bóvedas”, asegura Viviana Flórez, secretaria de Salud, que también cuenta con el espacio de Gente Como Uno. Para Sonia el problema no se resuelve con las organizaciones privadas ya que no todas las familias pueden pagar un sepelio. En Los Olivos el costo va desde $930.000 hasta $5.017.00, dependiendo del ataúd. Cuando se trata de una muerte por COVID-19 cuesta $450.000 más por los elementos de bioseguridad. Estos montos son altos si se tiene en cuenta que Riohacha cerró el 2019 como la segunda ciudad con mayor pobreza monetaria de las 23 principales del país con un 49,3%, solo superada por Quibdó (Chocó) con 60,9%, según datos del DANE.

Para resolver la falta de bóvedas en el Cementerio Central y ante la imposibilidad de invertir en los cementerios manejados por privados, la administración, a través de la Secretaría General, solicitó a la ciudadanía donaciones para construir nuevas bóvedas en el cementerio Gente Como Uno. “El plan inicial es construir 200 bóvedas en el terreno de Sonia. A partir del lunes 1 de febrero comenzaremos a construir 50 bóvedas que deben estar listas en 15 días”, dijo Luis De Armas. Mientras tanto, Sonia y Francisco seguirán entrando bajo el arco que sostiene al Ángel de la Guarda de los Muertos, en el Cementerio Central, para reubicar los restos de los muertos antiguos y así abrirles campo a las víctimas de la pandemia.