La subieron a un vehículo para robarle su cabellera, en Barranquilla

* Redacción Nacional

Johandris Sandoval Vergara denunció el martes ante la Fiscalía el maltrato físico y verbal por parte de dos mujeres, quienes presuntamente terminaron robándole el cabello. Los hechos ocurrieron en Barranquilla, el lunes a las 6:30 de la mañana, cuando la joven se dirigía hacia su trabajo.

Sandoval iba caminando por la Zona Franca de la capital atlanticense, cuando una camioneta negra se detuvo cerca de ella. Dos mujeres la cogieron a la fuerza y la metieron dentro del vehículo. En medio de forcejeos, palabras vulgares y golpes, la agarraron del cabello y la tumbaron bocabajo en el asiento trasero de la camioneta. Por tal razón, no les vio la cara a sus supuestas agresoras.

“Me golpearon fuerte en el rostro. Me decían que me dejara cortar el pelo, que no me moviera, que me lo dejara cortar. Yo lo tenía hasta abajo de la cintura y cuando sentí fue que cayó el pedazo de cabello”, dijo la joven al diario El Heraldo.

El único objetivo del robo fue su cabello pues a Sandoval no le quitaron nada más. Cuando la dejaron en la calle, aturdida con sus pertenencias en las manos, recibió la ayuda de un mototaxista. (Lea también: Menor resultó apuñalada cuando, al parecer, le iban a robar el cabello)

“Tengo mucha impotencia porque aun no entiendo qué fue lo que pasó. Yo les decía que me soltaran, que me dejaran ir, pero más me insultaban y me agredían. En ese momento pensé que me iban a violar y a matar, porque uno escucha que se están llevando muchachas para abusarlas y luego desaparecerlas”, contó Johandris a El Heraldo.

Tras la denuncia en la Fiscalía y la examinación de los golpes en Medicina Legal, Johandris Sandoval espera que las autoridades actúen para investigar este hecho.