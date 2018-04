Las amenazas de un excandidato a la Cámara a una patrullera por imponerle un comparendo

En plena vía pública en el barrio Cedritos, norte de Bogotá, se vivió una tensa situación ocasionada entre Hernando Zabaleta Echeverry, excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, y una patrullera de tránsito que le impuso un comparendo por haber parqueado su carro en la carrera 19 con calle 150. La situación, que quedó registrada en un video, subió de tono por cuenta de Zabaleta Echeverry que empezó a maltratar verbalmente a la patrullera ante la presencia de varios testigos.

El exaspirante del Movimiento Todos Somos Colombia cuestiona a la patrullera diciéndole que dónde decía que estaba prohibido parquear, pues no había en la vía una señal de tránsito al respecto. “Usted es una abusiva resentida (…). Yo si tengo carrera, soy especialista. Yo no me gano un milloncito de pesos como usted”, dice el hombre que vestía camisa azul y jean del mismo color. Cuando la patrullera le preguntó que si así le hablaba a las mujeres con las que convivía, él contestó que sí y que ellas son decentes.

Segundos después el hombre se comunicó con el cuadrante del sector solicitando una patrulla y le dice a su interlocutor que una agente de tránsito le puso un parte en un lugar donde no decía que estaba prohibido parquear. Luego le pide el favor a su mamá, a quien la identifica como una funcionaria de la Contraloría General, que enviara un oficio al director de la Policía para ver, según él, “quién es el que manda”. Mientras tanto la patrullera guardaba silencio mientras llenaba el formato del comparendo.

En un tono de voz alto, Zabaleta Echeverry le expresó a la funcionaria que iba a ir a la Procuraduría para interponer una queja disciplinaria. “Yo mañana voy a la Procuraduría a ver si usted tiene (plata) para el abogado para defenderse porque yo sí lo puedo hacer, ¿me escuchó?”, dijo el exaspirante quien, además, agregó: “A usted la hago destituir (…). La voy a hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”. También le dijo que fuera “rebuscando sus ahorritos” para un abogado porque “la Policía no se lo pone”.

Luego de que el hombre le dice a la patrullera de que se cree “poderosa porque tiene un uniforme manchado y sucio”, ella le expresa que no la grite, pero él le responde que tiene más educación que ella. “Yo tengo más nivel educativo, yo pasé por la universidad. Y soy el abogado del contralor general”. Al respecto, la Contraloría General manifestó este viernes que Hernando Zabaleta Echeverry no tiene ningún vínculo profesional con la Contraloría General ni con el contralor general Edgardo Maya.

Y minutos después, por medio de su cuenta en Twitter, el excontralor David Turbay Turbay dijo que el contralor a que Zabaleta Echeverry se refiría era él.

El Contralor General de la República al que se refiere el doctor Hernando Zabaleta Echeverry soy yo, él es mi abogado, no tiene nada que ver con Edgardo Maya @CGR_Colombia @ZLZabaleta @Las2Orillas @NoticiasRCN @CaracolTV — David Turbay Turbay (@TurbayDavid) 31 de marzo de 2018

Hernando Zabaleta Echeverry obtuvo 488 votos en las pasadas votaciones para el Congreso y una de sus propuestas como candidato era la de “acabar” con la Policía de Tránsito para crear una agencia de comparendos pedagógicos, sin la imposición de multas monetarias.

El video, que pretendía buscar la solidaridad de los usuarios a favor del abogado de profesión, despertó, en cambio, el rechazo de la ciudadanía por la forma en que él se dirigió a la uniformada.