Las ciudades que decretaron toque de queda y ley seca para la Semana Santa

Barranquilla, Montería y Santa Marta oficializaron medidas especiales para esta temporada. En Cali estudian la posibilidad del pico y cédula. Conozca los días y los horarios en los que regirá la medida.

Mientras muchos colombianos se alistan para viajar durante la Semana Santa, las autoridades de las ciudades preparan medidas para evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19. Barranquilla, Montería y Santa Marta ya tienen listos y aprobados los decretos con medidas como toque de queda y ley seca que van hasta el 5 de abril de 2021.

En Barranquilla, por ejemplo, el alcalde Jaime Pumarejo decretó toque de queda nocturno y ley seca durante los próximos dos fines de semana. Ambas medidas rigen de las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, del 25 al 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril.

Pumarejo explicó que estas medidas se deben al repunte de las cifras de contagiados por COVID-19 y la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad, que se encuentran en un 74%. “Identificamos con preocupación una falsa percepción de seguridad, derivada de la vacunación, que ha llevado a descuidar las medidas de autocuidado, las mismas que precisamente permitieron antes el control de la pandemia”, agregó el mandatario de los barranquilleros.

En Barranquilla se han aplicado más de 40.000 dosis contra el coronavirus al personal de salud y adultos mayores de 75 años.

Con el decreto queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes, aglomeraciones superiores a ocho personas, procesiones y eventos religiosos masivos con ocasión de la Semana Santa.

“Las personas que desobedezcan las medidas, deben atenerse a lo establecido en la Ley, de manera que la Policía ingresará a los sitios, suspenderá de inmediato la reunión o actividad e impondrá comparendos. El uso del tapabocas es obligatorio. A quienes no lo usen impondremos las multas previstas por el Código de Policía, que en este caso equivalen a un salario mínimo, algo así como un millón de pesos”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana.

Las siete medidas que regirán en Montería

Tras las revisión de tendencias e indicadores de la pandemia en la ciudad, durante el Comité Científico que se llevó a cabo en la tarde de este lunes 22 de marzo, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dio a conocer las medidas que se adoptarán en el municipio para evitar aglomeraciones y contagios durante la Semana Santa.

Habrá toque de queda nocturno que regirá desde las 10:00 p.m hasta las 5:00 a.m del 24 al 30 marzo. Posteriormente, del 31 de marzo al 5 de abril, el decreto va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m de cada día.

Respecto a la Ley seca, aplica desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am del 24 al 30 marzo. Del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. No se permite expendio y consumo en sitios públicos, terrazas y antejardínes. La venta de licor por plataforma digital tampoco será permitida.

Se restringen las reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños, desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril. Asimsimo, se prohíben las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril. Las iglesias podrán realizar sus actos litúrgicos cumpliendo los protocolos biosanitarios que rigen actualmente, así como el control de aforo.

Hemos confiado en la responsabilidad ciudadana, respaldado y promovido la reactivación económica segura y responsable.



Nuestro deber es contener la pandemia y ante la posibilidad de un segundo pico en Montería, adoptamos, en comité científico, las siguientes medidas. Hilo👇🏻 — Carlos Ordosgoitia (@caordosgoitia) March 22, 2021

Se suspenden las cirugías electivas que no sean urgentes, incluidos los procedimientos estéticos, amparados en la alerta roja hospitalaria declarada en el departamento. También se suspenden los eventos como festivales o ferias presenciales, hasta tanto se mejoren los indicadores de ocupación hospitalaria y la criticidad. Se podrán realizar actividades virtuales.

Los eventos deportivos como torneos o campeonatos privados quedan suspendidos hasta el 10 de abril. Se restringe la práctica deportiva grupal en la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos. Solo se permitirán actividades físicas individuales como caminar y trotar.

“Son medidas necesarias, estamos cerca de llegar a un segundo pico que queremos evitar, con los indicadores actuales aún podemos revertir su llegada. Montería ya vivió un pico fuerte entre julio y agosto del 2020, fue muy duro, muchas vidas se apagaron, pero realmente que esto no ocurra depende del compromiso que tenga la ciudadanía frente al autocuidado”, dijo el alcalde de los monterianos.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, anunció que se encuentran en alerta roja hospitalaria hasta nueva orden, pues la ocupación de camas UCI actualmente es del 73%.

Santa Marta solicitó cierre de playas

Santa Marta entró a toque de queda nocturno desde el 16 de marzo de este año. La medida fue avalada por el Ministerio del Interior, luego de que la ciudad permaneciera en alerta roja sanitaria con una ocupación UCI entre el 80 y 90%. La medida fue decretada hasta este 26 de marzo, pero no se descarta que se extienda la medida para el fin de semana de la Semana Mayor.

Además, durante este reciente puente festivo los samarios y visitantes se volcaron a las playas generando aglomeraciones en varios puntos de la capital de Magdalena. La alcaldesa Virna Johnson, aseguró que solicitó al ministro del Interior el endurecimiento de las medidas, entre las que se encuentra el cierre de los balnearios.

“Les exigimos a los samarios y turistas mucha disciplina, es la salud de miles de familias que ponen en riesgo, incluso las suyas. Intensificamos los controles, pero es lamentable que encontremos personas que no les importa su salud”, dijo Johnson.

En diferentes oportunidades he solicitado al @mininterior la aprobación de medidas más estrictas para #SantaMarta, entre ellas el cierre de playas, sin embargo han sido negadas, enviaré nuevamente la solicitud esperando que esta vez si la autoricen. 👇🏻 pic.twitter.com/hZFVAq9rKI — Virna Johnson (@VirnaJohnson) March 21, 2021

Cali estudia volver al pico y cédula

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que la ciudad no se puede confiar con el COVID-19, por lo que anunció que la ciudad necesariamente debe volver al esquema de pico y cédula, aunque no precisó en qué fechas, ni dio mayores detalles al respecto. “Muchas de las personas vacunadas no ha recibido la segunda dosis, por tanto no hay inmunidad. Muchos grupos poblacionales aún no han sido vacunados. El Covid sigue ahí y la Semana Santa podría ser el elemento donde se aumente la transmisión”, dijo Ospina, quien agregó que “vamos nuevamente a adelantar procesos de pico y cédula y vamos nuevamente a informar a nuestra comunidad que se debe superar esta sensación de que el tema del Covid ya ha sido superado, porque no es así”, agregó el mandatario de los caleños.

Por la ola invernal y el COVID-19, la ciudad se encuentra en alerta naranja.