La ley seca empieza este jueves 6 de agosto y va hasta el lunes 10 a las 5:00 a.m. El toque de queda será por 24 horas.

Con cambios en el toque de queda y la ley seca, Atlántico intentará controlar la propagación del coronavirus durante el puente festivo del 7 agosto. La ley seca comienza desde este jueves 6 de agosto hasta el lunes 10, a las 5 de la mañana. El toque de queda también rige desde este jueves, pero será por 24 horas, hasta el lunes a las 05:00 a.m.

En los fines de semana sin festivos, la ley seca rige desde los viernes a las 8:00 a.m. hasta los lunes a las 5:00 a.m. Igualmente, el toque de queda los fines de semana normales, aplica desde el viernes a las 8:00 p.m. hasta el sábado a las 5:00 a.m., y del sábado a las 2:00 p.m. a los lunes hasta las 5:00 a.m.

Las cosas así, en Atlántico solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en casos exceptuados, como el personal médico. Además, quedan prohibidos el consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas.

En Barranquilla, debido al puente festivo, desde hoy jueves 6 de agosto a las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del lunes 10 regirá la ley seca. La Alcaldía recordó que no hay toque de queda y que rige el pico y cédula vigente.

En Atlántico se han reportado 24.039 casos de COVID-19, de esa cifra van 17.886 personas recuperadas. Respecto a Barranquilla, los contagios ascienden a 31.624, de los cuales el 76,6% se recuperó (24.223).