Líder de la Colombia Humana fue evacuado de Nariño por amenazas

* Redacción Nacional

Tenorio Quiñonez, líder social que hizo parte de la campaña de la Colombia Humana, tuvo que abandonar su pueblo natal, Magüi Payán, en Nariño, por amenazas contra su vida.

“Vos estás muerto, yo mismo te mandé a matar, los tipos de limpieza ya se encuentran en el pueblo” le advirtieron a Quiñonez a través de una llamada telefónica. Aunque él trató de indagar por el motivo de las amenazas no obtuvo respuesta. Al parecer, estos hostigamientos se habrían producido por las actividades que se derivan de la condición de líder social de Quiñonez.

Lea: Asesinato de líderes sociales, preocupación de la ONU frente a la consolidación de la paz

Jorge Rojas, quien fue coordinador nacional de la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro, le confirmó a El Espectador que Tenorio hizo parte de la Colombia Humana en este municipio con un grado importante de influencia.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento de las autoridades y la Unidad Nacional de Protección (UNP), junto con la Policía Nacional, retiró escoltado a Quiñonez de este municipio y en este momento se está gestionando su traslado a un lugar seguro.

“Lo que siento es tristeza porque tuve que dejar a mi familia; mi mamá está enferma, mi niña de un año no entiende qué pasa y anoche me llamó mi esposa porque la niña no pudo dormir extrañándome” manifestó Tenorio a medios locales.

El líder social ya había recibido amenazas anteriormente a través de mensajes a su celular en los que le advertían que su vida corría peligro.