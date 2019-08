Líder social de Albania, La Guajira, denuncia amenazas en su contra

* Redacción Nacional

El líder asegura que cuenta con apadrinamiento policial, pero señala que esto no garantiza la protección de su familia y su integridad y desde hace un mes está a la espera de los resultados del estudio de riesgo de la Unidad Nacional de Protección.

El defensor de Derechos Humanos y de comunidades étnicas de La Guajira, Jairo Solano Cervantes, denunció ante la Fiscalía las recientes amenazas en su contra por sus actividades sociales en la región.

Solano es también dirigente cívico y social y actualmente candidato a la alcaldía de Albania, municipio en el que reside y recibió las amenazas. Además, señaló que esto viene sucediendo desde 2009 y en 2011 le tocó huir del país por los hostigamientos masivos.

Las amenazas regresaron el pasado 18 de junio, con la circulación de un panfleto por las calles del municipio y las redes sociales. En el documento, presuntamente firmado por el Bloque Capital D.C de las "Aguilas Negras", los ilegales aseguraron que habían llegado para "poner el control en Albania, para los que están dañando el municipio y otros metiéndose donde no deben".

En este amenazaban a concejales, un periodista, al líder social y a un grupo de habitantes del municipio. "Yo estaba en una reunión en el corregimiento de Cuestecitas cuando recibo una llamada de un familiar muy preocupado y preguntándome insistentemente dónde me encontraba pues en el municipio estaba circulando este pasquín en el que decía que yo debía marcharme de Albania y que debía cuidarme", relató a El Espectador. Además, lo tildaron de "un guerrillero disfrazado de líder social".

El líder interpusó la denuncia en la Fiscalía, pero "la medida que adoptaron en la institución fue un apadrinamiento policial, lo cual en realidad no garantiza la protección de mi familia y mi integridad", aseguró Solano Cervantes.

"Como candidato me preocupa la situación porque yo estoy moviéndome por el sector rural y en el municipio y me ha tocado cambiar de vehículos, tratando de cuidarme la vida". No cuento con las medidas de prevención en materia de seguridad y estoy vulnerable. Tengo miedo de que de pronto puedan atentar contra mi vida", dijo el líder social.

El defensor de derechos humanos está a la espera de que la UNP realice el estudio de riesgo correspondiente, sin embargo, asegura que ya pasó un mes y aún no ha tenido respuesta de la entidad. "Por ello recurro a este medio nacional para dar a conocer esta situación que estoy padeciendo como dirigente cívico y social en el municipio de Albania", dijo.