Líder social que había desaparecido fue hallado muerto en Cáceres, Antioquia

William Romero de 56 años, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Antioquia, municipio de Cáceres, fue hallado muerto en el río Cauca, en el corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, Antioquia. Romero estaba desaparecido desde el 3 de marzo en horas de la mañana.

Según la fundación Sumapaz el líder comunal tendría signos de tortura y tenía las manos atadas en la espalda con una cuerda.

“Unidades de las fuerzas militares encontraron el cuerpo sin vida de esta persona. Allí lo trasladaron a la orilla y fue reconocido por sus familiares”, dijo el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía en Antioquia, a Blu Radio.

Agregó que no hay información sobre posibles amenazas en su contra y explicó que la causa de muerte del líder social aún no ha sido identificada. “Por el estado en que se encontró el cuerpo no podemos determinar si las heridas corresponden a arma blanca o a otro tipo de elementos", explicó el coronel. La Policía de Antioquia informó que las autoridades investigan si los hechos están relacionados con los grupos armados que delinquen en la zona como el Clan del Golfo, Los Caparros y el Eln.

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 009 de 2018 donde advirtió la situación de riesgo a la vulneración colectiva de derechos humanos y el DIH de los habitantes del municipio de Cáceres. “Esto por las acciones violentas realizadas por los actores armados ilegales en el territorio que han provocado desplazamiento masivo y confinamiento”.

Desde la firma del acuerdo de Paz en 2016 hasta el 20 de febrero de 2020, 817 personas líderes sociales y defensoras de derechos dumanos han sido asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz.