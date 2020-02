Lo Cortés no quita lo corrupto

Francisco Cortés, luego de su destitución como gerente de la EIS (Empresa de Acueducto y Alcantarillado), es nombrado subcontralor municipal por la contralora Martha María Reyes. Esta mujer fue elegida por el condenado Ramiro Suárez desde su celda de La Picota en Bogotá, que a su vez, financió a los concejales que no asisten a los debates para que no haya quorum y así evitar el control político a los funcionarios del ramirismo.

Por ejemplo: el hasta hace poco gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EIS Cúcuta), Francisco Cortés, fue citado a control político por el concejo de la ciudad para que explicara cómo fue que firmó 36 contratos (en una carrera maratónica) de prestación de servicio por 1.700 millones de pesos en la madrugada del dos de enero, pocas horas antes de que lo declararan insubsistente. El control político no fue llevado a cabo porque no hubo quorum.