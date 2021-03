Lo que se sabe de la balacera que se registró en el norte de Barranquilla

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Carolina, norte de Barranquilla. La Policía incautó un arma de fuego, una motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes y chalecos que pertenecían a una empresa de domiciliarios. No hubo capturas.

La inseguridad en Barranquilla sigue latente. Este 15 de marzo se registró una balacera en el barrio Villa Carolina, norte de la ciudad. En el hecho resultaron implicados tres carros y una moto. Por fortuna, no hubo heridos ni víctimas mortales.

El coronel Jhon Sepulveda, comandante operativo de la Policía en Barranquilla, aseguró que aún no hay una hipótesis oficial. Uno de los carros que recibió los disparos pertenece a un comerciante, pero no es prueba contundente para decir que era un atentado en su contra.

“El señor es comerciante, pero no tenemos la certeza que el ataque iba para él. Hay tres vehículos involucrados. Es una hipótesis, pero hasta no descartar vehículo por vehículo y quienes iban (en ellos) no podemos tener certeza de lo que ocurrió”, explicó el coronel Jhon Sepulveda.

Dos de los vehículos tienen impactos de balas. La Policía incautó un arma de fuego, una motocicleta en donde estaban los delincuentes y unos chalecos que pertenecían a una empresa de domiciliarios.

Algunos transeúntes subieron a redes sociales videos sobre lo sucedido.

Llovió plomo en Villa Carolina. Fuerte balacera en el norte de Barranquilla pic.twitter.com/IZ8oUb6trt — Luchovoltio (@luchovoltios) March 15, 2021

Por ahora, se adelantan las pesquisas judiciales para tener más detalles de lo ocurrido. Una de los pasos es revisar las cámaras de seguridad de la zona.

En Barranquilla, 57 personas fueron capturadas por diferentes delitos durante el fin de semana, además 17 armas fueron incautadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.