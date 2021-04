Los 37 edificios de Cartagena con falencias en sus ascensores

Dos personas murieron a mediados de marzo, cuando le hacían mantenimiento a un ascensor que se descolgó en un edificio de la capital de Bolívar. El Espectador indagó y por lo menos una treintena de ascensores en la ciudad no están en óptimas condiciones.

Dos trabajadores murieron a mediados de marzo mientras le hacían mantenimiento al ascensor de un edificio en el exclusivo sector de Castillogrande, en Cartagena. El elevador se habría desprendido en picada al vacío desde el piso cuatro y cayó sobre los hombres. El hecho que conmocionó a la capital de Bolívar despertó también la alerta de las autoridades. Fernando Abello Rubiano, director de Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) de la ciudad, afirmó en ese momento que, en los últimos seis meses, la entidad había realizado 54 visitas y había identificado que 37 edificios presentan falencias. (Ascensor que se descolgó en Cartagena produjo la muerte de dos personas)

El Espectador conoció las actas de esas visitas en las que se constata que los ascensores no tienen el mantenimiento de transporte vertical al día o el certificado anual expedido por una empresa recibida por el Organismo Nacional de Acreditación (Onac), como lo señala la norma. Así como también se incumplen disposiciones en materia de prevención de riesgos. Uno de los edificios visitados, por ejemplo, fue el Adriana Sofía, con una sola torre de seis pisos y 32 apartamentos, y un ascensor. Según la oficina de riesgo, el elevador no tiene certificación vigente expedido por una empresa acreditada por la ONAC. (El 80 % de los ascensores de Bogotá están sin certificación)

“La administración informa que no tiene plan de gestión de riesgos, puntos de encuentro y rutas de evacuación. Actualmente se encuentra en proceso de implementación del sistema de gestión de calidad y se comprometen a gestionar el plan de gestión de riesgos con la misma empresa. Durante el recorrido evidenciamos la falta de camillas y botiquines de emergencia. Recomendamos adquirirlos y ubicarlos en zonas estratégicas de la edificación”, se lee en el acta de visita.

En una situación similar se encontraba el edificio Alicante 1 al momento de la visita en septiembre de 2020. Se evidenció que el ascensor no tenía certificación vigente, así como tampoco contaba con servicio de comunicación interna, sensores en puertas y alarma. Los ascensores de los edificios Bahía de Bolívar, Bahía Concha, Murano Beach House, Sagitario y Scorpius tampoco se encuentran certificados por una empresa acreditada ante la ONAC.

Por su parte, en el edificio Astorga 414 las falencias se concentraron en los planes de emergencia. Aunque el edificio cuenta con 27 pisos, 92 apartamentos, dos ascensores y sistema contra incendio, no cuenta con plan de emergencia y contingencia. “No hay demarcación de ruta de evacuación piso por piso, no cuenta con señalización en contadores, medidores de gas, botón de parada, ni plan de gestión de riesgo”, afirmaron los técnicos en la visita.

Otro de los casos llamativos fue el del conjunto residencial Laguna Club, visitado el pasado mes de febrero. Según los hallazgos, el exclusivo complejo está compuesto por 25 torres y 25 ascensores para 6 personas. Sin embargo, no cuenta con plan comunitario de emergencia y contingencia, ni con certificación de sus 25 ascensores y tampoco tiene protección financiera. “En el recorrido por las instalaciones se pudo evidenciar en el ascensor de Robles 1, una anomalía con respecto a la alimentación eléctrica de la planta eléctrica hacia el ascensor, la cual no permite la óptima funcionalidad del ascensor cuando el conjunto no cuenta con fluido eléctrico”, concluyeron quienes adelantaron la visita.

El centro comercial Caribe Plaza, que cuenta con tres ascensores peatonales y cinco de carga, tampoco contaba con certificación expedida por una de las empresas acreditadas ante la ONAC al momento de la visita, en julio de 2020 y tampoco acogió las recomendaciones que desde mayo de 2019 le hizo la oficina de prevención de riesgos.”El centro comercial no ha trabajado en mejorías para brindar un buen servicio y reducir los riegos que se puedan presentar. No implementó la certificación de cada uno de sus transportes verticales, para reducir los riesgos que actualmente presenta el Centro Comercial y a su vez minimizar posibles daños materiales y pérdidas humanas en caso de ocurra cualquier tipo de emergencia”, quedó consignado en el acta de visita.

En una situación similar está el centro comercial Los Ejecutivos, que hasta agosto de 2020 contaba con un ascensor para clientes que no tenía certificación pese a la visita realizada en 2018, donde se socializó la normativa y quedaron pendientes recomendaciones que no fueron subsanadas.

La oficina de gestión del riesgo de la ciudad recordó que todos los cartageneros pueden exigir a las administraciones de sus lugares de residencia o trabajo que demuestren las pruebas de mantenimiento y certificación de los ascensores, y demás estructuras de transporte vertical, para así evitar este tipo de tragedias. Desde 2016, gracias a un acuerdo aprobado en el Concejo, esta dependencia tiene la obligación de revisar anualmemte los sistemas de transporte vertical, puertas, escaleras y plataformas eléctricas en el distrito de Cartagena. Sin embargo, no tiene competencia para sancionar o cerrar ascensores por mal funcionamiento. Sus alertas son remitidas a las inspecciones de Policía y alcaldías locales para tomen los correctivos.