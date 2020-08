La Fiscalía insiste en que la exalcaldesa debe responder por la venta de un inmueble al Hotel Dann de Cartagena. Pinedo alega que fue el Concejo de la ciudad el que dio la orden.

El proceso judicial que enfrenta Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena durante el periodo 2008 – 2011, por la supuesta venta de una playa, está en la etapa final. La Fiscalía reitera que la mujer debe pagar cárcel, pues la responsabiliza de la venta del terreno al Hotel Dann en la capital de Bolívar durante su administración.

La mandataria dice que la solicitud del ente acusador es injusta y carece de rigor. “Creo que la justicia es la que debe primar en toda investigación, y no me explico por qué si hay demostración suficiente de que no hay delito alguno, la Fiscalía no se atreva a reconocer que se equivocó y defienda lo que es justo”, expresó Pinedo a través de un comunicado.

El lote fue propiedad de la alcaldía de Cartagena desde 1999, nueve años antes de que Judith Pinedo, más conocida como “La María Mulata”, se posesionara como alcaldesa. La venta del predio, supuestamente, se dio por orden del Concejo de Cartagena. “Si fuera una playa, no tendría una escritura pública. Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, cuenta la exalcaldesa.

El inicio de este lío judicial fue en 2011, cuando William García Tirado, representante a la Cámara en ese entonces, interpuso una denuncia en contra de Pinedo por su presunta responsabilidad en la venta de la playa al Dann, en una zona conocida como “El Polígono de las velas”, en el barrio El Laguito, sector exclusivo de Cartagena.

Lo extraño en el asunto es que, según la exalcaldesa, Garcia Tirado firmó el acuerdo que ordenó y reglamentó la venta de esos activos en 2006, como presidente del Concejo. Después presentó la denuncia. García también denunció que al realizar la venta se pasó por alto el visto bueno de la Dirección General Marítima (Dimar), al encontrarse a pocos metros del mar.

La Fiscalía también implica a Viviana Eljaiek, secretaria de Hacienda de Cartagena cuando se autorizó la venta. Sin embargo, Pinedo alega que Hacienda solo cumplió con una orden que había hecho el Concejo.

De acuerdo con Pinedo, la Procuraduría investigó ese caso, y la Sala Disciplinaria, a través de fallo del 11 de febrero de 2016, la absolvió de todos los cargos.

Lo cierto es que el juicio se encuentra en la etapa final, y se espera continúe el 26 de agosto, para conocer el desenlace de este proceso que ya lleva más de nueve años de alegatos.