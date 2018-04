Cansados de los atracos, universitarios marcharon en Santa Marta

Édgar Salas - Especial para El Espectador.

Más de tres mil estudiantes de la Universidad del Magdalena, Sergio Arboleda, CUM y UCC salieron a las calles de la ciudad para protestar contra la ola delincuencial de la que han sido víctimas.

Bajo las consignas #YoMarchoPorLaSeguridad y #YoMarchoPorLaVida, la actividad buscó congregar a la sociedad en pos de exigir acciones definitivas que pongan fin a la ola de actos delictivos que hasta han segado vidas como ocurrió con la estudiante de Unimagdalena Lina Payares, a quien por robarle su portátil le dispararon, muriendo en el acto.

El estudiante de administración de empresas Pedro Tobías, quien lideró la convocatoria, expresó que las estadísticas son macabras, porque en febrero fueron 14 sus compañeros atracados, 28 en marzo y en lo que va de abril son 8 atracos más. “Lo que no queremos es que nos maten, porque a un compañero por no tener plata hace 20 días le dieron una puñalada y así está la situación, nos atracan por el celular y si no tengo nada que dar nos toca entregar la vida” asegura Tobías.

La situación a las afueras de la Universidad del Magdalena, el sector más afectado por las acciones de los atracadores en moto provocó acciones desde la institución, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, quien ordenó a los vigilantes privados de la institución realizan rondas de vigilancia móvil motorizada, que patrullan de lunes a domingo por los distintos barrios que rodean a Unimagdalena. También se realizarán pruebas piloto de la aplicación de ACIRA Security, a través de la cual la institución pretende promover un entorno más seguro mediante el sistema de alarmas que opera conjunto con la app y, además, se proyecta la instalación del circuito de cámaras externas, así como la instalación y mejora del alumbrado exterior para que las personas se sientan seguras en todos los aspectos en que la universidad pueda proveer pronta ayuda.

Los jóvenes estudiantes en su convocatoria solicitaron a todas las autoridades unidad de criterio para que la lucha contra los delincuentes sea una sola, en un claro mensaje a la gobernadora Rosa Cotes y al alcalde Rafael Martínez, quienes han tenido desde hace un largo tiempo diferencias políticas y el florero de Llorente fue la reunión de la mandataria con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para hablar de la situación de inseguridad de Santa Marta y en donde no estuvo presente el mandatario distrital.

“Consideramos necesario movilizarnos para demandar medidas contundentes por parte de la fuerza pública del distrito que garanticen y eleven los niveles de seguridad a nivel general. Es con ese propósito que se extendió una invitación a la ciudadanía a unirse a la Marcha por la Seguridad y la Vida, para que con su asistencia contribuyeran de manera comprometida a la construcción de ambientes seguros y se propicie a su vez un encuentro pacífico en el que a través del diálogo la comunidad sea capaz de idear estrategias que acompañen las medidas de seguridad y así la transformación del entorno sea integral” aseguraron docentes y estudiantes al finalizar el recorrido.

A la par de la marcha contra la delincuencia, la Policía Metropolitana de Santa Marta a través de su comandante, el coronel Gustavo Berdugo, anunciaba la captura del presunto asesino del ciudadano sueco Jonas Patrick Jhonson, víctima de los atracadores cuando se movilizaba con su novia en la vía al Rodadero, los detalles y la identidad del sujeto se entregarán en horas de la mañana de este jueves en rueda de prensa.