El video de Carlos Caicedo en el que acusa a la prensa de querer desprestigiarlo

* Redacción Nacional

El candidato a la gobernación de Magdalena lanzó un video en el que dice que personas inescrupulosas están comprando periodistas para que difundan información falsa sobre su gestión en la alcaldía de Santa Marta. La FLIP le pidió que no estigmatice a la la prensa, ni insulte la inteligencia de los votantes.

En la cuenta de Twitter de Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena y en redes sociales se difundió un controversial video de campaña en el que asegura que personas “inescrupulosas” estarían en la tarea de comprar periodistas para crear noticias falsas sobre su candidatura.

"Te dirán que Santa Marta no ha cambiado, que todo está en caos, que nada se hizo, que Santa Marta y el Magdalena se convertirán en Venezuela. Con lo que ellos no cuentan es que en el Magdalena ya no comemos cuento", se escucha en el video del también exalcalde de la ciudad.

En estos meses de campaña van a seguir difamando e inventando noticias falsas para tratar de confundir a la ciudadanía, pero nosotros nos mantendremos firmes, con más Fuerza.



El próximo 27 de octubre el pueblo los derrotará nuevamente en las urnas #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/mjGplXvvHG — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 14, 2019

Esto generó rechazo en redes sociales. El director de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, hizo una serie de trinos en la que se dirige a Caicedo expresándole por qué su campaña estigmatiza a la prensa.

“En su video proselitista habla de personas inescrupulosas (para referirse a sus contradictores políticos) y de periodistas comprados (sin aportar un solo elemento que soporte esa afirmación) Esto va en contravía de los estándares de libertad de prensa que usted debería conocer”.

Con relación a las presuntas noticias falsas que denuncian en el video, Vaca expresó que “las fakenews se combaten con más información, respuestas claras y argumentos. En cambio, el autoritarismo se encarga de hacer ver a todos los discursos diferentes como algo despreciable (como el tono de su video)”.

Candidato @carlosecaicedo

No sé si lo tiene claro, pero cumplo con recordarle que de llegar a ser gobernador, a usted le corresponderá garantizar la libertad de prensa de TODOS los periodistas y medios del departamento del Magdalena.

(Abro hilo) https://t.co/XFvUxb6f3r — Pedro Vaca V. (@PVacaV) August 14, 2019

Asímismo, en uno de sus trinos, le pidió que, además de retirar el video, firme un con un compromiso con la libertad de prensa en elecciones. Sin embargo, el candidato no respondió ante las declaraciones hechas por Vaca. En su cuenta de Twitter se puede ver que retuiteó el trino de unos de sus seguidores en el que afirma que el director de la Flip "desconoce las dinámicas locales al cuestionar el video".

De manera extraña y diríamos q desconociendo las dinámicas locales @PVacaV Director ejecutivo de @FLIP_org cuestiona frecuente a @carlosecaicedo cuando esté denuncia ataques de la prensa contra El, debería escuchar una mañana a @RadioMagdalena y a su dueño Cipriano Lòpez Jánica — Jaime Garcíaromero (@Jaigaro) August 15, 2019

Esa misma tarde, el candidato publicó un nuevo video en el que sugiere que en hay gente interesada en hacer montajes en su contra. En este se dramatiza una reunión en la que un supuesto político, analiza las encuestas y molesto manda a su equipo de trabajo a continuar con campañas de desprestigio y enfatiza en la creación de noticias falsas y compra de periodistas. “Si toca hacer más audios, hacer más memes, inventar fotos, hagámosle”, se escucha en el video.