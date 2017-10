Empleada que había anunciado huelga de hambre llegó a acuerdo con Avianca

redacción Nacional

El pasado 26 de octubre en el portal web de Caracol Radio se conoció la historia de Mery Orozco, empleada que durante 17 años había trabajado para Avianca de manera tercerizada por medio de la Cooperativa Servicopava. Según la versión de dicho medio, que al cierre de esta edición sigue estando publicada, Orozco habría iniciado una huelga de hambre por inconvenientes en su contratación.

Según Caracol Radio, Orozco justificaba su inconformismo diciendo que lleva “casi 17 años con Avianca, siempre por medio de terceros. Pero, debido a la huelga de pilotos, han tomado decisiones y querían que firmara un contrato,como si uno fuera una empleada nueva, desconociendo mi antigüedad y bajándome el salario. Además, para firmar el nuevo contrato, voluntariamente debía pasar una carta de renuncia a la cooperativa. Yo no acepté esas condiciones”.

Avianca contradijo esta versión

La aerolínea, por medio de un comunicado, desmintió que la empleada haya iniciado una huelga de hambre y explicó que lo verdaderamente ocurrido fue la terminación del contrato de manera voluntaria alegando razones personales.

"Mery Orozco, quien prestaba sus servicios en el Aeropuerto de Santa Marta a través de la Cooperativa Servicopava, no aceptó el llamado a la contratación directa que adelanta la compañía en el marco del convenio de formalización laboral firmado por Avianca", dijo la empresa al agregar que: "tras aclarar que ella no deseaba continuar trabajando por asuntos personales, la señora Orozco tramitó en la mañana de hoy (viernes 27 de octubre) sin ningún contratiempo, la finalización de su contrato con Servicopava", concluyó la aerolínea.

Orozco dijo que ya habían llegado a un acuerdo

Con la intención de aclarar los hechos, El Espectador se comunicó con Orozco quien se limitó a decir que ya se había llegado a un acuerdo y no podía brindar más detalles.

"Yo ya hablé con la compañía, quería que me escucharan, que me dieran solución y eso fue lo que ocurrió. Es todo lo que puedo contar", dijo Orozco.

Lo que dijo Servicopava

Al preguntarle a Avianca por los detalles del acuerdo al que Orozco hace referencia, la respuesta fue que la aerolínea, al no tener una contratación directa con la empleada, no tenía conocimiento de ello.

Por su parte, Servicopava, por medio de una representante de su área jurídica, afirmó que no conoce la situación y por lo tanto no brindó información alguna.

"No tenemos conocimiento del caso y por el momento no lo podemos atender. Por ley de habeas data no brindamos información de nuestros asociados", concluyó la cooperativa.

No obstante, la versión inicial sobre la supuesta huelga provocó reacciones en redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosMery.

Ejemplo de valor, dignidad y carácter.Mery representa los miles de casos de atropello laboral en Colombia #TodosSomosMery — Manuel A Pérez J (@PManolet) 27 de octubre de 2017

#TodosSomosMery

Queremos que cumplan sus derechos. — Ivan Dario Vallecill (@rey_caballer) 27 de octubre de 2017

Lea: Extranjeros no podrán operar vuelos de Avianca