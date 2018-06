En Santa Marta no hay cama pa’ tanto preso

Edgar Jose Salas Ballesteros - Santa Marta

El director seccional de Fiscalías, Vicente Guzmán, denunció que en Santa Marta se vive una situación insostenible. En la Cárcel Judicial Rodrigo de Bastidas no están recibiendo a las personas a quienes se les ha definido su situación judicial, y al no permitir su traslado, las celdas de paso en la URI también comenzaron a presentar hacinamiento.

“En este momento hay 20 personas en estas celdas y en las últimas horas, en un operativo antinarcóticos, fueron aprehendidas 19, lo que complica la situación. Tenemos 4 celdas y otra para mujeres, en cada una de ellas puede haber 5 ciudadanos, es decir ya no caben más. Resulta que todos los días hay acciones y positivos, por lo tanto, habrá más capturas y si no tenemos dónde meterlos ¿qué hacemos?”, se preguntó con preocupación el fiscal Guzmán.

El funcionario explicó también que, teniendo en cuenta que a varias personas se les resolvió su situación jurídica y se les dictó medida intramuros, deben ir a la Cárcel de Santa Marta, y eso no está sucediendo. Hoy hay más de mil personas en la Rodrigo de Bastidas, cuya capacidad es de 400 personas, entonces la salida que se da es trasladar a los internos a Valledupar o La Modelo de Barranquilla, pero es una solución a cuenta gotas.

El mitin desarrollado en la URI fue controlado, pero el problema sigue latente, asegura el fiscal Vicente Guzmán. También agregó que el procedimiento ahora es hablar con el director de la cárcel para tratar de mediar en la situación y, si no se pudiese, tocar la puerta del director regional o nacional del INPEC, porque la situación es crítica y por ahora no se ve una solución en el corto plazo.

“Hoy cualquier solución son pañitos de agua tibia y dependemos de lo que diga el director de la cárcel, porque si él dice que no recibe reclusos, no se puede hacer nada, por lo que la solución está en otra instancia, porque la verdad es que no hay celda ni cama para tanto preso”, Dijo Guzmán.

En el Magdalena existen solo dos centros de reclusión, el de Santa Marta, con un hacinamiento del 600%; y la cárcel en el municipio de El Banco, con una situación similar y donde hace 20 días los internos se declararon en huelga de hambre al considerar que la condiciones de reclusión son inhumanas. Hace cuatro años se habla de una megacarcel para construir en el municipio de San Ángel, pero hoy es solo un proyecto en papeles.