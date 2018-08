“En Santa Marta no hay intocables”: Procurador Fernando Carrillo

Edgar Salas @edgarjsalas

El procurador, notificó a políticos y funcionarios públicos, incluidos los de su propia institución en la ciudad de Santa Marta, que no permitirá ningún acto de corrupción y castigará sin contemplación a los que se sometan a violentar la ley.

El contundente mensaje del Ministerio Público iba dirigido a la clase dirigente del departamento, especialmente en Santa Marta, donde en las últimas horas una serie de denuncias provocó la renuncia de la procuradora regional, Ana María Muelle, quien aseguró: “me retiro a fin de poder defenderme de una serie de denuncias elevadas al señor procurador en mi contra y por ser tan mentirosas, me obligan a dejar el cargo para poder defenderme”.

En ese sentido el procurador Carrillo, aseguró que en su institución se investigará cualquier queja en contra de sus funcionarios siempre y cuando se proceda con argumentos y testimonios, no con rumores de pasillo.

En Santa Marta, un grupo de concejales, a quienes se les considera el brazo político del alcalde Rafael Alejandro Martínez, elevaron una queja dirigida al procurador, donde dijeron sentirse perseguidos y secuestrados por el acoso de la Procuraduría y sin garantías para su defensa de llegar a ser investigados; lo anterior sin sustentar una sola prueba, como es el caso del Concejal Juan Carlos Palacios, quien dijo a la radio que en enero pasado, un funcionario de la Procuraduría le había exigido 40 millones de pesos para archivar un proceso, pero no dio ni nombre, ni qué tipo de investigación podría cursar en su contra.

Ante este tipo de hechos Carrillo sentenció: “La Procuraduría no va a ser rehén del debate político que se está dando en Santa Marta. Yo no soy cuota política de nadie en este país, no representó los intereses de ningún partido político. Mi única divisa en este momento es el interés público”, dejó en claro el Procurador.

El jefe del Ministerio Público también dijo que sí hay investigaciones ante tanta queja en campo de la salud y los malos servicios que hoy reciben los samarios. Carrillo aseguró que la Entidad está indagando presuntas irregularidades en el manejo de la E.S.E Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta, especialmente en relación con el uso de recursos de la salud para financiar campañas políticas.

“Hay que ponerle freno a este desangre de los recursos de la salud financiando partidos y campañas políticas. Eso es inaceptable”. En su visita a la capital de Magdalena, el jefe del Ministerio Público advirtió que, al parecer, algunos contratistas de la E.S.E. financiaron campañas de dirigentes políticos de la ciudad.

“Con los recursos de la salud, lo digo y lo subrayo, no se pueden financiar campañas políticas. Eso es un acto clarísimo de corrupción”, precisó Carrillo a agregar que también son objeto de indagación las presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes.

El jefe del Ministerio Público posesionó a Ligia Morales como nueva Procuradora Regional del Magdalena, quien será la encargada de conducir las investigaciones hasta obtener los resultados necesarios para esclarecer los hechos que son objeto de las denuncias de concejales y el personero de la ciudad.

Así mismo, anunció la creación de una comisión para investigar los hechos que estará a cargo de la Procuradora Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Carmen Giovanna Restrepo Medina.